Cote d'Ivoire: Masa 2020 - 82 artistes retenus pour la grande fête officielle

À l'issue des travaux du Comité artistique international (Cai) qui se sont déroulés du 23 au 27 septembre, la direction générale du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) a livré le 30 septembre, les noms des groupes artistiques retenus pour la sélection officielle du Masa 2020, prévu pour se tenir du 7 au 14 mars 2020, avec pour thème : « l'Afrique-Monde ».

Pour cette 11e édition, ce sont 780 candidatures, en provenance de tous les continents qui ont été enregistrées à la direction générale. Au final, 82 artistes ou groupes artistiques, originaires de 28 pays ont été retenus pour la grande fête.

Pour clore les travaux, la direction générale du Masa, par la voix du Pr Yacouba Konaté, a adressé ses chaleureux remerciements et ses encouragements à tous les artistes candidats, « toujours plus nombreux à montrer leur intérêt à chaque édition et à soumettre des propositions de qualité ». Il a félicité les artistes retenus et vivement remercié l'ensemble des membres du Cai pour « leur disponibilité, leur implication et leurs expertises qui contribuent à faire du Masa un rendez-vous majeur pour tous les professionnels du spectacle ».

La sélection par catégorie affiche en Musique : 22 artistes ou groupes artistiques originaires de 16 pays (Tunisie, Burkina Faso, Mali, Ghana, Algérie, Sénégal, Canada, RDC (2), Côte d'Ivoire (2), Bénin, France, Guinée Conakry (2), Île Rodrigues, Zimbabwe, Cameroun (2), France (3), États-Unis. En Danse : 11 artistes ou groupes artistiques originaires de 9 pays (Cameroun (3), Burkina Faso, Taïwan, Bénin, Madagascar, Congo Brazzaville, Comores, Mozambique, Sénégal).

En Théâtre : 12 artistes ou groupes artistiques originaires de 9 pays (Canada, Tunisie, de Côte d'Ivoire (2), Martinique, RDC (2), Belgique, Bénin, Burkina Faso, France. En Humour : 10 artistes ou groupes artistique originaires de 8 pays (Togo, Tchad, Cameroun (2), France, Congo Brazzaville, Burkina Faso (2), Guinée Conakry, Gabon). En Conte : 8 artistes ou groupes artistiques originaires de 9 pays (Burkina Faso, France, Algérie, Guinée Conakry, Togo, Canada, Congo Brazzaville.

En Arts du cirque et de la marionnette : 8 artistes ou groupes artistiques originaires de 7 pays (Guinée Conakry, Canada, Sénégal, Burkina Faso, Argentine, Guinée Conakry (2), Maroc, Bénin. En Slam et Lecture scénique : 11 artistes ou groupes artistiques originaires de 10 pays (Slam : Tchad, Côte d'Ivoire (3), Mali, Congo Brazzaville, Cameroun, Canada. Lecture scénique : France, Rwanda, Mali, Canada). Au regard de ce qui précède, on peut dire que le résultat est bien maigre pour la Côte d'Ivoire qui n'est seulement présente qu'en Musique avec deux artistes (Jahelle Bonee et Yola), en Théâtre (Compagnie I'Wothui, pour son spectacle "Lumumba" et TSK Studio, pour son spectacle "Il va pleuvoir sur Conakry"), en Conte (Compagnie Amac) et en Slam (Amee, L'École des poètes et Pierre Cédric). Les catégories Danse, Humour, Arts du cirque et de la marionnette et Lecture scénique, n'ont pas enregistré d'artistes sélectionnés.