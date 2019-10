Cote d'Ivoire: Taxe sur la valeur ajoutée - Des professionnels de la comptabilité renforcent leurs capacités

Un peu plus d'une dizaine d'acteurs de la comptabilité et de la fiscalité, représentants de cabinets d'expertise-comptable, d'audit et d'avocat, ont pris part, jeudi, à un atelier de formation et de renforcement de capacités sur la taxe sur la valeur ajoutée (Tva).

Cette session organisée par l'Institut panafricain des professionnels comptables (Ippc), autour du thème « Je suis expert en Tva », a pour objectif, au dire de Noël Yao Koffi, le président, de permettre à des professionnels de la comptabilité de renforcer leurs capacités dans le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée. « Dans une économie moderne, la Tva est un impôt très important. Parce qu'il touche tout le monde, toute la chaîne de production de la richesse, du simple consommateur à la plus grande entreprise. Il est donc primordial d'en parler », a-t-il indiqué.

Pour Noël Koffi, cette formation, la dernière d'une série, couronnée d'une remise de diplôme aux onze participants, a pour enjeu de contribuer à l'amélioration des recettes fiscales de l'Etat de Côte d'Ivoire. Revenant sur les missions d'Ippc, il a fait savoir qu'elles sont, entre autres, de promouvoir la profession d'expert-comptable, de créer et de développer les liens de confraternité entre les membres et de défendre les intérêts professionnels et matériels de la corporation.

Le séminaire, a indiqué Me Sié, le formateur, s'est articulé autour de six modules portant exclusivement sur la Tva. « Nous avons exposé les principes qui doivent être appliqués à la Tva, ainsi que ceux liés à l'évolution du commerce et perspectives en matière de Tva », a-t-il expliqué.

Les participants se sont imprégnés de tous les principes pouvant leur permettre d'appliquer au mieux le dispositif fiscal local. « Nous avons donné aux participants, les éléments d'appréciation et d'approfondissement afin de rendre exhaustives leurs connaissances en matière de Tva. L'incidence est qu'ils sont désormais bien outillés pour bien tenir leur comptabilité et pour bien calculer les impôts à verser ou à collecter », a conclu l'expert-fiscaliste.