Cote d'Ivoire: Programme d'entrepreunariat "Orange Corners" - 20 projets sélectionnés pour contribuer à la croissance de l'économie ivoirienne

Les 20 projets sélectionnés pour la première cohorte du programme d'entrepreneuriat ont été dévoilés, le 1er octobre 2019, à Espartners, à Abidjan-Cocody, les 2-Plateaux, en présence de l'ambassadeur des Pays-Bas, S.E.M Yvette Daoud.

Ces projets qui s'inscrivent dans l'innovation couvrent différents domaines d'activités allant de l'agro-alimentaire aux énergies renouvelables en passant par le transport logistique, la ville intelligente.

Pendant six (6) mois, ces jeunes entrepreneurs vont bénéficier d'un encadrement adéquat de l'incubateur Espartners pour se métamorphoser en champions nationaux. Pour devenir de véritables contributeurs au développement et à la croissance de l'économie ivoirienne.

Pendant cette phase d'incubation, ils auront des workshops, bénéficieront de rencontres d'échange et surtout d'accompagnement et de collaboration dans le cadre du développement entrepreneurial et économique.

Soulignons que la sélection de pitch a opposé 30 projets qui ont été évalués, le 27 septembre 2019. Ainsi, les critères ont porté sur la facilité d'utilisation et la simplicité d'intégration de la solution, la stabilité de la solution, le potentiel de développement de la solution, le modèle économique, la viabilité et le potentiel de rentabilité. A cela, il faut ajouter, le caractère Innovant de la solution, la cohérence de la solution proposée par rapport au besoin du marché, l'Impact économique et social de la solution.

Les projets ont été retenus sont : Labeille, Essence K, Prixbas, Distriall Market, Ata Solutions, @Kissi, Distriforce, Ferme Wlengbi, Freeandiz, Suunbox, Les Génies de l'eau, Tibank, Civil Chain, Ishopgaz, Top Passion, Transformation du manioc en farine pâtissière.

Orange Corners est un programme d'incubateur mis en place par le Royaume des Pays-Bas avec de l'appui de plusieurs partenaires privés dont Brassivoire. Pour ce partenaire donc, ce programme fait justement partie de ces initiatives innovantes à fort impact et capable de créer de la valeur. C'est d'ailleurs pourquoi, cette entreprise a soutenu financièrement ledit projet à son lancement.

Pour rappel, ce programme a été lancé à Abidjan, le 12 juillet 2019, par le ministre du Commerce et de la promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba en présence de son excellence Robert Van Den Dool, l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Après l'Afrique du Sud et le Mozambique, la Côte d'Ivoire est le troisième pays africain à accueillir cet ambitieux programme d'incubateur.