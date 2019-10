Cote d'Ivoire: Développement urbain/Albert François Amichia - "Il est urgent d'opposer la résilience citoyenne urbaine à la résignation citoyenne"

Le ministre de la Ville a pris part à la 8e édition du Forum Mondial des Villes et Territoires Positifs au Havre en France, où il a lancé un appel.

Relever le défi de la consolidation des Villes et Territoires Positifs de demain. Tel est l'idéal qui a réuni, du 26 au 28 septembre, les participants de la 8e édition du Forum mondial des villes et territoires positifs au Havre (France).

Ce rendez-vous des territoires engagés vers le développement holistique des villes et des centres urbains a été l'occasion pour le ministre de la Ville, François Albert Amichia, en sa qualité d'invité spécial, de partager la vision du Président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien sur la ville durable et positive. « Je me réjouis de l'initiative de ce forum qui encourage à réfléchir, à apprendre et à agir ensemble à l'échelle la plus proche des citoyens, c'est-à-dire, à l'échelle du territoire », s'est-il félicité.

Pour lui, s'il est vrai que les villes africaines n'échappent pas au "syndrome" des mégalopoles, il est important de noter que les pouvoirs publics africains ne restent pas insensibles face à cette situation. La rapidité avec laquelle les populations des villes africaines augmentent place la question de l'efficacité des politiques publiques sectorielles de développement sur le long terme.

En effet, cette croissance démographique confronte les gouvernements à de nombreux défis sur les plans économique, social, financier et en appelle à des actions structurantes et pointues afin de faciliter la vie dans les villes. Pour le ministre Amichia, les villes sont au cœur de la création de richesse car elles abritent, avec leurs périphéries, la majorité des industries et entreprises qui constituent des sources d'emplois pour les citadins. Et cet état de fait, constitue une opportunité afin d'inventer de nouveaux modèles de gouvernance. « Il est urgent d'opposer ou de proposer la résilience citoyenne urbaine à la résignation citoyenne », a-t-il déclaré.

Pour l'heure, il est impératif de définir la manière d'agir en vue d'atteindre une transformation positive des territoires, surtout, face à la raréfaction des ressources traditionnelles de l'Etat providence. Comme solution, la conversion des aspérités des villes en opportunité d'avenir a été proposée. Et cela ne saurait se faire sans le numérique et l'implication des femmes et des jeunes.