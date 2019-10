Cote d'Ivoire: Composition de la Cei - Le Gerddes félicite les nouveaux locataires de l'institution

Souleymane Traoré, président du Groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social (Gerddes) Afrique, section Côte d'Ivoire, s'est prononcé sur la nouvelle composition.

Dans une déclaration faite le 1er octobre à l'Inp-HB de Yamoussoukro, le Groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerddes), section Côte d'Ivoire, adresse ses sincères félicitations aux nouveaux locataires de la Commission électorale indépendante (Cei) en général, aux membres de la société civile en particulier qui, désormais, se reconnaîtront plus en tant que membres de cette auguste institution.

Pour Souleymane Traoré, président de ladite section, « ceci est en fait l'épilogue de plusieurs mois, voire de plusieurs années de rencontres et de discussions auxquelles le Gerddes a apporté sa modeste contribution, aux fins d'aboutir à un organe consensuel, efficient et inclusif ».

Cependant, il a constaté avec beaucoup d'amertume que des formations politiques de poids sont absentes au sein de cette équipe.

Pour lui, aucune œuvre humaine ne peut avoir l'onction de tous les humains. Mieux, il estime que la valeur intrinsèque de toute institution réside le plus dans ses actes que dans sa forme.

La Côte d'Ivoire, a-t-il fait remarquer, est pratiquement à 12 mois des prochaines consultations électorales.

C'est pourquoi, le Gerddes Afrique, section Côte d'Ivoire, recommande aux membres de la nouvelle Cei d'œuvrer pour des élections justes, transparentes, crédibles et paisibles. « C'est à ce prix que les imperfections de forme dénoncées, pourraient être comblées par leurs actes au cours des différents cycles électoraux », a-t-il conseillé.

Aussi, le Gerddes invite-t-il l'opposition à persévérer dans la voie d'un dialogue constructif avec le gouvernement afin que certaines de leurs revendications puissent aboutir.

Quant au gouvernement, cette institution lui recommande de laisser la porte du dialogue toujours ouverte. « Le Gerddes Afrique section Côte d'Ivoire exhorte toutes les parties prenantes à ces éventuelles ouvertures, à garantir une représentation de la société civile dans les démembrements locaux de la Cei, car nous continuons de croire que celles-ci constituent la cheville ouvrière du processus électoral », a-t-il conclu.