Cote d'Ivoire: Investissements réseau et connectivité - La RCI a un nouveau câble sous-marin

Le Groupe Orange et la société MainOne Cable Company ont signé un accord de partenariat, annoncé il y a un an, pour le déploiement d'un câble sous-marin visant à améliorer la connectivité au Sénégal et en Côte d'Ivoire.

Le mardi 1er octobre, représentée par Didier Kla, directeur technique et Raoul Yobouet, directeur marketing, Orange CI a participé à la cérémonie d'atterrissement du câble sous-marin MainOne qui s'est tenue à Grand-Bassam, en présence du ministère de l'Economie numérique et de la Poste, du directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci) et des autorités administratives et coutumières de la ville.

Se prononçant sur l'impact de ce partenariat, Mamadou Bamba, directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, a déclaré: « Nous investissons énormément dans le réseau afin de faire de la Côte d'Ivoire un havre du très haut débit et pouvoir développer de nouveaux services digitaux accessibles à tous, innovants, simples et de confiance. »

Orange Côte d'Ivoire a promis d'investir près de 180 milliards de FCfa dans le réseau et d'améliorer continuellement la qualité de service. La mise en service de ce nouveau câble permettra de garantir un accès fiable aux réseaux haut débit du monde entier et de satisfaire les besoins croissants de l'ensemble des acteurs de l'économie numérique : grand public, entreprises, opérateurs, etc.