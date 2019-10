Cote d'Ivoire: Dénis Kah Zion (maire de Toulepleu) - "C'est avec une grande joie que nous allons recevoir le Premier ministre"

interview

Le Premier ministre sera dans votre commune pour le lancement du bitumage de l'axe Toulepleu-Zouan Hounien. Que représente pour vous cette visite ?

Cette arrivée du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le département et la commune de Toulepleu annonce pour nous deux événements. Le premier est la venue même du Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire dans une commune comme la nôtre. Pour nous qui ne recevons pas souvent les hautes autorités du pays, cela est une très bonne chose que le Premier ministre soit notre hôte, ne serait-ce que pour quelques heures, pour toucher du doigt les réalités de nos contrées.

Et nous le remercions pour ce déplacement et cette disponibilité. Le deuxième évènement est le lancement des travaux de bitumage de l'axe Toulepleu-Zouan-Hounien, qui est une excellente nouvelle pour nous à Toulepleu mais également une bonne nouvelle à Bin-Houyé et à Zouan-Hounien. Le bitumage de cet axe important viendra en complément du bitumage de l'axe Bloléquin-Toulepleu-Frontière du Liberia, pour désenclaver à jamais notre département. Je voudrais donc dire merci au Président de la République, au Premier ministre, au gouvernement pour ces travaux de grand intérêt.

Votre réaction par rapport aux travaux de bitumage de l'axe Bloléquin-Toulepleu-Frontière du Liberia ? Quel impact ont ces deux projets sur votre commune ?

C'est une réaction de soulagement et de reconnaissance. Soulagement pour la très prochaine fin du calvaire sur cette route et surtout pour le désenclavement de notre département. Reconnaissance à toutes les autorités compétentes qui ont œuvré à la réalisation de ce rêve, vieux de plusieurs décennies, à commencer par le Président de la République SEM Alassane Ouattara, qui avait annoncé en avril 2012, lors de sa visite à Toulepleu, le bitumage de ce tronçon ; au gouvernement et merci à tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cette route. Comme je le disais tantôt, le bitumage de cet axe important viendra compléter le bitumage de l'axe Bloléquin-Toulepleu-Frontière du Liberia pour désenclaver à jamais notre département. Avec ces deux routes bitumées, Toulepleu sera bientôt un véritable carrefour de rencontre entre les peuples du Liberia, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Toulepleu sera une grande plateforme d'échanges commerciaux, culturels. Il va sans dire que cela relèvera le niveau socioéconomique de notre département. Et plus singulièrement de notre commune. Nos populations ont à cœur de voir le Premier ministre et de lui exprimer quelques préoccupations, sinon quelques doléances, à savoir :

-L'accès à l'eau potable : la station de traitement d'eau, bâtie à Sahibly en 2015 sur le Cavally (pour un coût de 2 milliards) qui devrait en principe ravitailler tous les villages du département en eau potable ne dessert que 8 villages sur la soixantaine que compte le département de Toulepleu. Les parents souhaitent que le Premier ministre s'y penche.

-L'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes : Pour la construction de la route Bloléquin-Toulepleu-Frontière du Liberia, les jeunes de notre département n'ont pas été assez recrutés comme il se devait pour des emplois sur les chantiers. Ils ont été lésés par rapport aux jeunes d'autres localités. Nous souhaitons que les chantiers de construction de la route Toulepleu-Zouan-Hounien offrent de l'emploi aux jeunes des départements de Toulepleu et de Zouan-Hounien. Notre souhait est aussi que les femmes de Toulepleu soient beaucoup plus prises en compte dans les différents programmes de l'autonomisation de la femme. Pour tout le département, nous n'avons qu'un seul lycée moderne. Il serait souhaitable que l'on nous construise un centre ou un lycée professionnel qui accueillera et formera nos enfants qui aspireront à la formation professionnelle.

-Le bitumage des rues de Toulepleu. Nous avions appris que le passage du bitume dans la ville de Toulepleu nous fera bénéficier de 3 km de bitume pour les rues de notre cité. Puis, de plus en plus, il est dit que nous bénéficierons plutôt de 6km de bitumes. Tout en remerciant le gouvernement pour cela, nous prions que cela soit fait. Et mieux, qu'il nous soit offert plus de kilomètres de bitume dans la ville. Par ailleurs, afin que tout le département profite des retombées du bitume, les parents souhaitent que les axes reliant les différents chefs-lieux de sous-préfecture soient bitumés et que le Bac entre Bakoubly et Sahoubly soit réparé pour faciliter le déplacement des populations dans le département.

-L'accès à la route dans certains villages : Des villages comme Péhé et Sahibly traversés par la route bitumée sont coupés en deux. A Péhé, la route passe en dessous du niveau du village et à Sahibly, elle passe en hauteur, sans aménager de passerelles d'accès ou pour traverser surtout que les élèves sont obligés de traverser pour se rendre en classe. Ce qui met les populations dans un véritable embarras. Nous souhaitons que cela soit corrigé.

Le Premier ministre arrive dans votre localité, quel est votre message à la population de Toulepleu pour la réussite de cette visite ?

C'est avec une grande joie que nous allons recevoir le Premier ministre de la Côte d'Ivoire SEM Amadou Gon Coulibaly qui, nous le devinons, sera accompagné d'une forte délégation. Et comme nos parents savent le faire à Toulepleu, nous ne doutons pas un seul instant qu'ils seront mobilisés pour réserver un accueil des plus chaleureux au Chef du gouvernement de notre pays. Notre message porte donc sur le civisme, la discipline, l'ordre à observer en pareille grande mobilisation afin que cette visite du Premier ministre soit une totale réussite. Et je sais que c'est aussi cela, l'essentiel du message de mes collègues maires de Bin-Houyé et de Zouan-Hounien, au nom de qui je peux m'exprimer ainsi. Que nos parents sortent pour accueillir massivement le Premier ministre dans la discipline et l'ordre. A Toulepleu, autour du préfet du département Ibrahim Cissé, élus, chefs traditionnels, jeunes et femmes s'activent pour que la fête soit belle. Et elle le sera.