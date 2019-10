Burkina Faso: Rebranding Africa Forum 2019 - Christophe Dabiré est à Bruxelles

Le Premier ministre burkinabè, Christophe Dabiré est arrivé, ce jeudi 03 octobre, à Bruxelles en Belgique, pour prendre part à la 6e édition du Rebranding Africa Forum.

Christophe Dabiré est à Bruxelles. Il est arrivé ce jeudi très tôt (aux environs du 4h du matin, heure GMT), avec la compagnie Bruxelles Airlines. Le chef du gouvernement burkinabè a été accueilli à l'aéroport par l'ambassadeur du Burkina à Bruxelles, Jacqueline Marie Zaba, conseiller spécial du Président du Faso, Thierry Hot et des responsables d'associations de ressortissants burkinabè en Belgique. Le Premier ministre y est pour une « visite d'amitié et de travail », du 2 au 7 octobre prochain. Au cours de son premier séjour officiel en Belgique, le chef du gouvernement burkinabè échangera avec plusieurs personnalités, notamment les consuls honoraires de la juridiction de Bruxelles, le Directeur général de la Banque européenne d'investissement (BEI), Luca Lazzaroli, les ambassadeurs de l'ACP (Afrique Caraïbes et Pacifiques)... Il échangera sur la situation nationale avec les ressortissants burkinabè vivant en Belgique.

« Le séjour du chef du gouvernement Burkinabé à Bruxelles sera aussi mis à profit pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale »,a affirmé, dans un communiqué, le Premier ministère.

Christophe Dabiré prendra également part à la 6e édition du Rebranding Africa Forum (RAF) qui se tiendra les vendredi 04 et samedi 05 octobre 2019, sous le thème : « enjeux de l'exploitation minière en Afrique ». Le Premier ministre conduit à cette rencontre une forte délégation composée de membres du gouvernement, d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprises. A la tribune du RAF 2019 et face à plus de 500 participants, Christophe Dabiré va « présenter les potentialités, mais aussi les opportunités d'affaires dont regorge notre pays, particulièrement dans le domaine des mines afin d'attirer des investissements », a précisé la Direction de la communication du Premier ministère. Dans la soirée du vendredi, un focus sera mis sur le Burkina Faso, au cours duquel hommes d'affaires burkinabè et belges noueront des contacts pour d'éventuelles opportunités d'investissement au pays des hommes intègres. En rappel, le Burkina Faso a été le premier pays africain à accueillir sur son sol le RAF lors de sa 5ème édition en 2018, une première depuis sa création en 2013.