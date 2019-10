Burkina Faso: Tournoi Maracana - Jeunesse Unie FC Junior de Koupèla, vainqueur de la compétition

Le capitaine de FC Junior de Koupèla, Eric Yamwemba, brandissant le trophée de la victoire.

L'équipe de FC Junior a remporté le 14 septembre 2019, la 15e édition du tournoi maracana Jeunesse Unie. Elle a vaincu en finale, FC Miraval de Zorgho (4-3) à l'issue de l'épreuve des tirs au but.

La 15e édition du tournoi maracana Jeunesse Unie a connu son apothéose, le samedi 14 septembre 2019 sur le grand terrain de l'école Tang-zougou de Pouytenga. Au départ, 32 équipes ont pris part à la compétition, et à l'arrivée ce sont FC Miraval de Zorgho et FC Junior de Koupèla qui ont obtenu leur ticket pour la grande finale.

La rencontre a été disputée en 2x30mn. Le top de départ de la rencontre a été donné par le ministre des Infrastructures Eric. W. Bougouma et le Kourit Yirsoaba, parrain de la cérémonie. Il n'y a pas eu de round d'observation, chaque équipe voulant prendre l'ascendance sur l'autre. Mais la première partie s'achève malgré tout sur un score nul vierge. A la reprise le jeu n'a pas beaucoup évolué, aucune des deux équipes ne voulait prendre des risques. Les rares occasions de but n'ont pas pu être concrétisées jusqu'à la fin de la partie. Il a fallu recourir à l'épreuve fatidique des tirs au but, qui a vu la victoire de FC Junior de Koupèla (3-4).

Pour son couronnement, l'équipe victorieuse a bénéficié d'un trophée, d'une enveloppe de 100 000 F CFA, d'un jeu de maillots plus 4 ballons. La finaliste malheureuse a reçu la somme de 75 000 F CFA, un jeu de maillots plus 4 ballons. L'équipe classée 3e est repartie avec 50 000 FCFA et 4 ballons et enfin celle classée 4e s'est contentée de 25 000 F CFA plus 4 ballons. Il y a eu également des prix spéciaux pour le meilleur buteur du tournoi, le meilleur gardien de but, le meilleur joueur et le joueur fair-play.

A l'issue de la finale, le ministre Eric Bougouma s'est dit satisfait du déroulement de la compétition. L'idée est de permettre la cohésion et l'unité des jeunes de la localité afin qu'ils apportent leur contribution au développement de la région. Pour le promoteur du tournoi, Adama M. Yaméogo, le tournoi est également organisé pour promouvoir le talent des jeunes.