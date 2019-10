Tunisie: Saint-Etienne - Wahbi Khazri apporte son soutien à son coach, Printant

Dans une déclaration à la presse sportive, Wahbi Khazri, l'international tunisien a apporté son soutien à son coach Ghislain Printant qui est critiqué pour la contre-performance de l'AS Saint-Etienne.

Actuellement dans la zone rouge, l'AS Saint-Etienne occupe l'avant dernière place dans la Ligue 1. Et le technicien français serait le seul critiqué pour les mauvaises prestations de son équipe. Une situation qui fait sortir le Tunisien Khazri de son silence. D'après l'attaquant stéphanois, le coach n'est pas le seul responsable. Il n'a pas hésité à remettre en cause toute l'équipe qui, selon lui ne fait pas d'effort pour débloquer la situation.

« C'est trop facile de parler que du coach. Il met une équipe en place mais nous sommes sur le terrain et nous devons nous bouger. Depuis le début de la saison, on est tous très, très moyen », a déclaré Khazri avant de continuer.

« Physiquement, techniquement, tactiquement. Je trouve qu'on ne fait pas les bons choix. On le paie cash et on est à la place où on doit être. Quand on fait un match comme dimanche, même si ce n'est pas une super rencontre, avec l'état d'esprit on peut faire de belles choses », a expliqué l'Aigle du Carthage.