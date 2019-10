Sénégal: Kalidou Koulibaly - Le Sénégalais touché par le geste des supporters de Genk

En foulant le sol de la province de Limbourg où crèche Racing Club Genk, des souvenirs se sont bousculés dans la tête de Kalidou Koulibaly. Pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, mercredi, le joueur retrouve son ancienne formation.

Koulibaly et Naples se déplacent sur la pelouse de Genk (Belgique). Un club qui a révélé le défenseur avant son arrivée en Italie. Le Lion de la Teranga a défendu les couleurs de Genk entre 2012 et 2014 avant de rejoindre Naples. Cinq ans plus tard, le roc défensif faisait son retour dans le Limbourg lors de la deuxième journée de Ligue des Champions qui opposait Genk à Naples (0-0).

« Je ne suis pas content après ce partage. Nous voulions prendre absolument les trois points même si nous savions que cette rencontre ne serait pas évidente. Genk avait perdu son premier match mais nous savions que cette équipe restait très forte. Néanmoins prendre un point à l'extérieur n'est pas une mauvaise chose même si nous devions faire plus », a précisé le défenseur central.

À l'issue de la rencontre, il a été mis à l'honneur et fêté par les supporters limbourgeois. « Cela m'a fait chaud au coeur de voir l'amour que m'ont manifesté les supporters. Genk est un club auquel je suis très attaché et que je suis toujours de très près. Je tiens à remercier les fans pour l'ovation, cela m'a vraiment ému », a conclu Kalidou Koulibaly.

Critiqué à sa première saison en Italie pour son impétuosité et son indiscipline tactique, le Sénégalais, 28 ans, est devenu en 5 ans un des meilleurs défenseurs centraux du continent. Depuis qu'il a rejoint la Péninsule, en juillet 2014, le défenseur a franchi un fameux cap. C'est devenu une montagne. A Naples, Kalidou Koulibaly (1m95) a vite été rebaptisé « K2 » (le 2e pic le plus élevé au monde après l'Everest), une analogie toute trouvée entre ses initiales et son imposante stature.