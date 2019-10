Algérie: Généralisation de l'allocation de 10.000 DA à tous les handicapés à 100%

Alger — Le Gouvernement s'est réuni, mardi, en Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, au cours duquel il a été décidé de la "généralisation de l'allocation versée aux personnes handicapées à 100 %, quelle que soit la nature du handicap et l'âge du handicapé".

La réunion du Conseil interministériel a été consacrée "à la revalorisation de l'allocation versée aux personnes handicapées à 100%, à la lumière des décisions prises par la réunion du Gouvernement, en date du 11 septembre 2019, en présence des ministres des Finances, du Travail et de la Santé, ainsi que du Secrétaire général du ministère chargé de la Solidarité nationale", indique un communiqué des Services du Premier ministre.

A l'issue de l'exposé présenté relatif aux résultats des consultations avec les acteurs de la société civile activant dans le domaine du handicap et de la solidarité nationale et suite à l'examen des préoccupations exprimées par une large frange de cette catégorie, notamment les handicapés auditifs et visuels, bénéficiant d'une allocation forfaitaire de solidarité qui n'a pas été revalorisée depuis 2009, il a été décidé de "la généralisation de l'allocation accordée pour le handicap à tous les handicapés à 100%, quelle que soit la nature du handicap, l'âge de la personne handicapée et la source de financement du bénéfice pour atteindre 10.000 DA. Ainsi, elle touchera les handicapés à 100% bénéficiant actuellement d'une allocation forfaitaire de solidarité de l'ordre de 3.000 DA".

"Bénéficieront également de cette augmentation mensuelle de l'allocation forfaitaire de solidarité, tous les enfants handicapés à 100% de moins de 18 ans, soit 10.000 DA pour chaque enfant handicapé. L'Etat prend en charge le versement des cotisations à la sécurité sociale au profit de cette catégorie".

Il a également été décidé de "l'installation d'un groupe de travail au niveau du ministère de la Solidarité nationale, afin de fournir des propositions complémentaires pour améliorer la situation socioprofessionnelle des handicapés et réexaminer les textes juridiques et règlementaires spécifiques à cette catégorie".

M. Bedoui a souligné, dans ce sens, qu'"il s'agit d'un engagement moral et humain avant qu'il soit légal. Il appartient, donc, à tous de l'assumer, afin de concrétiser la justice sociale et l'égalité des chances au profit de tous les citoyens, sans distinction aucune".

Dans sa réunion du 11 septembre dernier, le Gouvernement a examiné et adopté le projet du décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 03-45 du 19 janvier 2003, modifié et complété en 2007, fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 7 de la loi 02-09 du 8 mai 2002, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

Ainsi, il a été décidé de "l'augmentation de 150% du montant de l'allocation mensuelle des personnes handicapées, soit à 10.000 DA à partir du 1er octobre 2019 au lieu de 4.000 DA actuellement. L'Etat prendra en charge le paiement des cotisations de la sécurité sociale de 5% du salaire national minimum garanti (SNMG)".

"Les personnes bénéficiaires de cette allocation sont les handicapés à 100%, âgés de 18 ans au moins et qui n'ont aucun revenu, soit près de 264.000 bénéficiaires".