Algérie: Violence dans les stades - Conditions et modalités de travail des stadiers fixées

Alger — Les conditions et modalités de travail des stadiers ont été fixées par le décret exécutif 19-252 du 16 septembre 2019 relatif aux conditions et modalités liées à l'organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives.

Selon ce texte réglementaire paru au Journal officiel, les stadiers bénéficient d'indemnités journalières versées par l'employeur à l'occasion des manifestations sportives. L'employeur doit souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels sont exposés les stadiers qui doivent également bénéficier d'une protection contre d'éventuelles agressions.

Ils sont également chargés d'"appliquer le règlement intérieur de l'infrastructure sportive, d'informer les services compétents, les premiers secours, la protection civile et toute autre instance concernée des faits menaçant la sécurité au sein de l'infrastructure sportive, de veiller à la sécurité et de protéger les spectateurs, les personnalités, les loueurs, les officiels et toute personne dans l'infrastructure sportive, de protéger les joueurs et les personnels d'arbitrage lors de leur entrée et leur sortie, notamment sur l'aire de jeu".

Ils peuvent également "empêcher toute personne dépourvue de billet ou d'accréditation ou autre autorisation d'accéder à l'infrastructure, notamment dans les zones réservées, s'assurer que tous les escaliers et les points d'entrée et de sortie restent dégagés à tout moment, procéder à la rétention de tout objet interdit ou tout autre objet dangereux et le remettre aux services compétents, contrôler les véhicules entrant dans l'infrastructure sportive, faciliter l'accès à l'infrastructure sportive pour les personnes handicapées et prodiguer les premiers secours d'urgence, si nécessaire".

Les stadiers, qui doivent porter uniquement des signes distinctifs avec la mention "stadier", sont tenus d'avoir un comportement "correct".