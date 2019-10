Madagascar: Nécessité de repenser l'organisation du système éducatif

Le scandale est immense et il est en train d'éclabousser tout notre système d'éducation.

Les fuites de sujets ont toujours existé, mais elles ont été tues. Et aujourd'hui, à l'ère de la transparence, elles traumatisent tous les candidats au baccalauréat qui vont devoir vaille que vaille, surmonter cette épreuve morale et se replonger dans l'atmosphère de cet examen qui est si important pour eux. Les tricheries ont été découvertes et dénoncées, et des arrestations ont eu lieu. Les sanctions vont être exemplaires.

Nécessité de repenser l'organisation du système éducatif

De nombreux centres d'examen ont été touchés et le scandale est immense. L'examen du baccalauréat peut être dévalorisé après ces découvertes de fuites de sujets. La nouvelle s'est répandue comme une trainée de poudre. Des corrigés proposés sur internet, des chefs d'établissement pris en flagrant délit en compagnie d'élèves ou des candidats maltraités et menacés, c'est du jamais vu ou du moins à la différence du passé, plus rien n'est caché. Le système est gangréné et il est nécessaire de redresser la barre. Les mesures ont été aussitôt prises et de nouveaux sujets d'examen vont être proposés. On imagine l'état d'esprit des candidats qui vont repasser les épreuves. Ce problème vient s'ajouter à tous ceux que le ministère de l'Education a connus ces derniers temps.

La valse d'hésitations à propos du PSE et du calendrier scolaire, et la baisse du taux de réussite au CEPE et au BEPC ont provoqué un certain malaise dans le milieu scolaire. A présent, ce scandale donne une image peu reluisante de notre système éducatif. Les responsables ont réagi très vite et c'est tout à leur honneur. Mais, il va y avoir des séquelles dont on ne mesure pas encore les conséquences. Quoiqu'il arrive, la réputation de ce baccalauréat sera entachée. Il est nécessaire de repenser toute l'organisation de ce système éducatif dont nous venons de parler. C'est à ce prix que la confiance reviendra.