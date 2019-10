Madagascar: Airtel Madagascar - Une révolution des offres fibre optique en vue

Suite à l'engagement de l'Etat malgache à déverrouiller le marché de la fibre optique à Madagascar en mai de cette année, Airtel Madagascar a annoncé son souhait de relever le défi et de révolutionner les offres fibre optique dans la Grande Île. La concrétisation de cet engagement de l'Etat va permettre au troisième opérateur mobile mondial de développer des solutions pouvant lui permettre de faciliter l'accès à Internet avec des offres abordables et illimitées.

« En tant que troisième opérateur mobile mondial et fort de sa politique de proximité avec ses usagers, Airtel Madagascar en appelle ainsi à une plus grande flexibilité du marché afin que la population puisse profiter librement de la diversité des offres plus abordables et d'un meilleur accès à Internet qui doit cesser d'être un produit de luxe comme c'est le cas actuellement. En effet,à cause de la bande passante limitée, l'utilisation des faisceaux hertziens constitue un frein majeur pour le développement numérique et notamment pour l'exploitation extensive de la technologie 4G qui requiert une grande capacité de transmission des données. La solution reste la libéralisation du marché de la fibre optique comme annoncé par l'Etat Malagasy», a affirmé Eddy Kapuku, Directeur Général d'Airtel Madagascar.

Rappelons que l'Etat a renforcé son engagement à libérer le marché de la fibre optique lors du Conseil du Gouvernement du 28 juin 2019 par la modification de l'article 4 du décret n°2014-1652 interdisant aux opérateurs titulaires de licence de « construire, installer ou de déployer de nouvelles capacités de transmission de fibre optique dupliquant les liaisons nationales existantes » et qui ne laisse aux autres opérateurs qu'une unique alternative : l'exploitation de faisceaux hertziens.