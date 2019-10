Madagascar: Natation - Saint-Michel partage ses performances

Il reste le grand club de natation de pays. Aux Jeux des Iles à l'île Maurice, l'unique médaille malgache était l'œuvre de John Rakotomavo qui n'est autre qu'un nageur de Saint-Michel.

Une saison riche et fructueuse. C'est de cette façon qu'on peut résumer le bilan du club de natation de Saint-Michel pour cette saison 2018-2019. A domicile qu'à l'extérieur, les nageurs d'Amparibe ont fait parler d'eux dans les bassins. Devenu un rendez-vous incontournable du club chaque année, les nageurs de Saint-Michel n'ont pas manqué le meeting de l'Océan Indien en décembre 2018 à La Réunion en remportant une médaille d'or du 200 m quatre nage dames par l'entremise de Michelle Randriatsima. Et cette année, le club prépare déjà cette échéance régionale.

Le club de Saint-Michel s'est fait un nom à travers l'organisation de la compétition Vive l'avenir qui célèbre en 2020 ses dix ans d'existence. Cette compétition est devenue au fil des années un véritable vivier de jeunes talents où plus de 200 nageurs issus de tous les clubs du pays se partagent leurs joutes pendant deux jours. Comme le slogan du club, l'objectif de l'organisation de Vive l'avenir est de rehausser le niveau de la natation malgache. Un des plus anciens clubs de natation du pays, Saint-Michel est pourvoyeur de nageurs et nageuses au sein de la sélection nationale.

Aux Jeux des Iles de l'Océan Indien à l'île Maurice, l'unique médaille malgache était l'œuvre de John Rakotomavo qui n'est autre qu'un nageur du club. Ils étaient trois nageurs de Saint-Michel à avoir été sélectionnés au sein de l'équipe nationale dont Stephan Rakotomavo et Franck Ramiakatrarivo. Deux des quatre représentants aux Championnats du monde de Corée étaient pensionnaires du club Saint-Michel, à savoir Murielle Rabarijaona et Michael Rasolonjatovo. Six nouveaux records de Madagascar ont été pulvérisés par les nageurs de Saint-Michel cette saison dont trois en Corée.

Ces résultats qui sont le fruit d'un travail d'équipe de longue haleine. " Nous pouvons dire que ces résultats ont été obtenus grâce aux consignes et directives et manière de travail de l'ancienne équipe dirigeante du club. Nous remercions et encourageons la candidature de John Rabary à la présidence de la Fédération malgache de natation. Il a la capacité et l'expérience de mener à bon port cette fédération vu ce qu'il a déjà entrepris au sein du club", a souligné Mick Raveloson, président de Saint-Michel natation. L'assemblée générale ordinaire suivie élective de la FMN se tiendra ce samedi à l'académie Nationale des Sports à Ampefiloha.