Madagascar: Graine de star - Le gagnant à connaitre ce soir

Bientôt, la graine poussera ! Mais qui d'entre ces quatre sera « la graine de star » ?

La réponse, nous l'aurons ce soir. Eh oui, ils ne sont plus que quatre talents à se disputer ce titre pour cette seconde édition. Chacun d'entre eux défendra les couleurs de leur ville respective à savoir Antsiranana, Nosy-Be , Toamasina et Antananarivo. Les pépites retrouveront les noctambules de la capitale ce soir au le Taxi-Be Antanimena. Ils seront mis à l'épreuve de la scène, face à un parterre de jury, composé de grosses pointures dans le milieu. Cette année l'honneur revient à Black Nadia, Big Mj, Stéphanie et Taa Tence.

Comme la première édition, Graine de star est un concours de chant qui mettra sous les feux des projecteurs, une future étoile de « la musique des tropiques ». Si le concours a débuté depuis plusieurs mois dans les différentes villes de Madagascar, les quatre finalistes constituent les meilleurs de la saison. Mettant ainsi Zazou, Fabrunah, Hector, Dahlia en phase finale. Les règles restent les mêmes. Chaque candidat interprètera trois chansons imposées en malgache, français, anglais, et un morceau en duo. Les notes se basent sur la voix, l'expression scénique, la maitrise de l'art mais surtout l'aptitude à assurer le show et donner du spectacle, du bon et du vrai. Que le meilleur gagne!