Madagascar: Soirée après bacc - « Smile party » se fait peau neuve

Quatorze promotions successives ont fait de « Smile party », un rendez-vous incontournable de l'après bacc. Cette année encore ne dérogera pas à la règle. Demain, cet évènement d'envergure se fait peau neuve au Palais des sports Mahamasina.

Plus conviviale que jamais, la soirée s'annonce festive et pour tous les goûts. Cette année, un beau petit monde fera vibrer les différentes scènes pour donner le plus de diversité et plus de dimension au « Smile party ». Pour la première fois, « Smile party » implique le large public. Certes, les futurs bacheliers restent le principal cible tout comme le grand monde. « Nous sommes un peu plus dans un format d'événement jeune et grand public pour rappeler aux gens que nous n'avons qu'une vie, il n'y a pas de temps à perdre, c'est le moment de tout donner et de s'évader un peu de notre quotidien », précisent les organisateurs durant la conférence de presse.

DJ Miss Gul. La grande attraction mettra en avant la grande bande des Rdj's team bien connue pour les ambiances survoltées avec la DJette internationale Miss Gul, l'invitée de marque qui vient tout droit de la France pour booster au maximum le public. Valeur sûre du Djing depuis 2008, la belle ne laisse pas indifférente. Son talent, son charisme et son plastique de rêve associent parfaitement glamour et musique électronique. Sillonnant plus d'une vingtaine de pays à travers le monde, son éclectisme musical lui a permis de s'affirmer dans le milieu. Avec une notoriété grandissante, elle fait d'ores et déjà partie des meilleures Djettes de sa catégorie, son passage à Madagascar sera certainement à graver dans son parcours. Les amateurs de DJing peuvent se délecter à souhait d'une ambiance au top dans la zone « indoor ».

Samoela en live. La zone « Outdoor » sera transformée en un espace convivial et chaleureux pour accueillir les amateurs de Karaoké, suivi d'un live intégral de Samoëla. Oui monsieur « Bandy akama », ce top ambianceur sera de la partie une atmosphère de détente. Le tout précède l'ambiance nocturne dans laquelle, les DJ font un clin d'œil à ces trois lustres qui se traduiront par un remake des meilleurs tubes de ces 15 dernières années jusqu'au petit matin. Bref, cette soirée s'annonce prometteuse et si vous êtes des bons vivants, ramenez-vous avec votre bonne humeur et vos envies de vous défouler !