Tunisie: Monastir-Législatives - 13 pages sponsorisées saisies en justice

Monastir — Treize dossiers relatifs à l'utilisation de pages sponsorisées ont été transférés à la justice par l'Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE), à Monastir.

Au total, 66 infractions ont été relevées par l'IRIE, depuis le lancement de la campagne électorale pour les législatives du 6 octobre. Outre la publicité politique, il s'agit de l'affichage sans autorisation ou affichage hors cadre, campagne illicite dans une usine, utilisation d'email pour la campagne électorale en faveur d'une liste candidate, activités non déclarées, utilisation de mineurs et financement non autorisé de personnes morales.

L'instance a mobilisé 58 agents pour contrôler la campagne électorale, dans la circonscription de Monastir, en plus des observateurs de l'Union européenne et des associations spécialisées ATIDE et I Watch.