Congo-Brazzaville: Distinction - Quatre Congolais sur la liste des cent jeunes les plus influents en Afrique

Les cent jeunes africains, cinquante-deux femmes et quarante-huit hommes sont originaires de trente-deux pays, sélectionnés par l' "African Youth Awards" pour sa quatrième édition,« en reconnaissance de leurs travaux qui ont eu un impact sur des vies à travers le continent ».

Les lauréats congolais sont Jeremy Lissouba (Congo-Brazzaville), député de la circonscription de Dolisie; Kahi Lumumba, CEO de Totem Experience (RDC); Tata Osca, comédienne (RDC); et Vanessa Metou, fondatrice de l'ONG Lona (Congo-Brazzaville).

La liste avait déjà permis de célébrer et de mettre en lumière les remarquables réalisations et contributions des jeunes au développement du continent africain et de motiver des millions d'autres à travers le monde.

Prince Akpah, président fondateur de l'African Youth Awards, a indiqué que la liste atteste des œuvres présentées par des jeunes passionnés par le changement du récit sur le continent africain

Jeremy Sylvain Lissouba est député à l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, membre du principal parti de l'opposition et juge suppléant à la Haute cour de justice de son pays. Intéressé par les questions de gouvernance, de développement durable et d'entrepreneuriat social, il dirige également un incubateur pour petites entreprises et une ferme. Il s'est récemment illustré lors d'une séance questions-réponses entre les députés congolais et le gouvernement.

Pour sa part, Kahi Lumumba est un entrepreneur congolais dans le domaine de la communication numérique. Il a vécu entre le Congo, la Côte d'Ivoire, la Belgique, l'Angleterre et la France. Il a accumulé de l'expérience au cours de sa carrière en tant que consultant en marketing avant de créer sa propre entreprise.

Kahi Lumumba, explique-t-on, est un entrepreneur qui veut avant tout avoir un impact dans sa communauté. Son ambition est de créer de nouvelles vocations et professions dans le domaine du numérique en Afrique. Basé actuellement à Abidjan, il est l'initiateur des « Africa digital communication days », dont la dernière édition s'est tenue à Abidjan.

Tata Osca, quant à elle, est une actrice, rappeuse et mannequin reconnue pour sa chaîne YouTube "TaTa Osca TV". Elle y a gagné en popularité pour ses courts métrages, ses sketches et ses monologues de personnages originaux.

De son côté, Vanessa Metou est une jeune juriste en droit pénal international et militante pour les questions relatives à la jeunesse. Elle est membre du conseil de la jeunesse de l'Union africaine en République du Congo. Assistante chargée de cours à l'université et consultante, elle a débuté son activisme à l'âge de 10 ans au sein du comité local des enfants démocrates, où elle s'est employée à promouvoir les droits de l'enfant. Par la suite, elle a progressivement rejoint diverses ONG et organisations dirigées par des jeunes. Elle a rejoint le Conseil national de la jeunesse et l'Union panafricaine de la jeunesse en 2014.

Elle a aussi été secrétaire du Conseil national de la jeunesse en charge des affaires juridiques, où elle s'est engagée à défendre les droits de la jeunesse congolaise. En outre, elle a été bénévole à l'université internationale de Brazzaville, une université privée où elle a été présidente des étudiants et a encadré des jeunes étudiants en droit. Titulaire d'une maîtrise en droit pénal international, elle a été membre du Conseil technique de l'université.

Actuellement membre du réseau international des leaders francophones et des anciens de Yali, elle affirme son leadership en participant à des activités de bénévolat auprès de jeunes filles et de filles inactives de sa communauté. Au cours des sept dernières années, elle a œuvré à la promotion des droits socioculturels, économiques et politiques des jeunes et à la défense de leurs aspirations. En 2016, elle a créé l'ONG Lona, un cadre pour le développement et le transfert de connaissances au bénéfice des jeunes, axé sur le leadership et l'engagement civique; l'éducation; l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes. Elle a récemment été nommée au Conseil consultatif des jeunes de l'Union africaine.