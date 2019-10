Tunisie: Législatives-Programmes éconoiques - Améliorer les conditions de vie des jeunes familles (Tahya Tounes)l

Tunis/Tunisie — - Le mouvement politique Tahya Tounes (Vive la Tunisie) se présente aux élections législatives 2019 dans les 33 circonscriptions après l'échec de son président Youssef Chahed, actuellement chef du gouvernement, au premier tour de l'élection présidentielle anticipée (15 septembre 2019), arrivé 5ème avec 7,5%.

Créé en janvier 2019, le parti Tahya Tounes est issu du bloc parlementaire de la Coalition nationale au sein de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) qui compte 34 députés soutenant le gouvernement de Youssef Chahed, après des mois de conflits avec les dirigeants du parti Nidaa Tounes, dirigé le fils du défunt Président de la République, Béji Caïd Essebsi.

Les fondateurs du parti visent à mettre en place un parti fort chargé de la gestion des réformes économiques par l'obtention de la majorité au parlement, lui permettant de faire avancer les réformes économiques bloquées. L'opposition a critiqué Chahed l'accusant d'utiliser ses pouvoirs pour créer ce parti politique, le dénommant le «parti du gouvernement».

Q:Quel modèle économique préconise votre parti notamment pour réduire les disparités régionales?

R/ Notre programme est basé sur le renforcement de la valeur ajoutée des exportations des secteurs traditionnels (Agriculture, pêche, industrie, services... ), outre la consolidation des investissements dans les secteurs innovants (TIC, énergies renouvelables).

S'agissant de la réduction des disparités régionales, Tahya Tounes préconise un plan d'investissement pour les régions d'une valeur de 30 milliards de dinars qui seront accordés à égalité entre les secteurs public et privé (15 milliards chacun).

Il s'agit également d'élargir et de moderniser le réseau ferroviaire (modernisation de la ligne Tunis/Kasserine, mise en place de la ligne Gabès/Médenine, Ennfidha/Kairouan /Sbeitla).

Nous recommandons, en outre, l'achèvement du projet du port en eaux profondes à Ennfidha, l'extension du réseau de fibres optiques en plus du raccordement de 55 zones industrielles aux réseaux de communication, du développement des réseaux de gaz naturel, l'accélération de la création de la banque des régions et la mise à niveau des structures publiques.

Q : Quel programme proposez-vous pour lutter contre la pauvreté et par quels financements ?

R : Tahya Tounes a mis en place un programme social urgent visant essentiellement à construire 10 mille logements sociaux accordés sous forme de contrats de location avant l'acquisition des biens immobiliers afin de permettre aux familles et jeunes familles en premier lieu, d'accéder au logement.

Il s'agit également de généraliser la couverture sanitaire (CNAM), d'augmenter le plafond de remboursement des dépenses de santé (à 92%) pour les maladies courantes et de créer un programme national d'encadrement des classes vulnérables qui sera financé par le budget de l'Etat et les cotisations des Tunisiens.

Le parti recommande la création d'une prime « recherche emploi » qui sera accordée une seule fois aux personnes enregistrées dans les bureaux d'emplois pendant deux ans.

Q : Quelles propositions avez-vous pour résoudre la question de l'endettement de l'Etat tunisien et lutter contre l'économie parallèle ?·

R : Notre vision est basée sur la rationalisation des dépenses publiques, l'orientation de la dette vers l'investissement et la réduction du taux d'endettement (dette par rapport au PIB) qui restent tributaires de la reprise du taux de croissance.

Pour lutter contre l'économie parallèle, le parti suggère d'intégrer ses opérateurs dans le secteur formel et de réactiver « l'amnistie pour les crimes de change », outre la lutte contre la contrebande et le développement du contrôle électronique sur les frontières.

Autres points recommandés, le contrôle des circuits de distribution à travers la mise en place de structures de contrôle efficaces en coordination avec le ministère de l'Intérieur et la réforme du système fiscal.

Q:Qu'est-ce vous proposez dans le domaine de la lutte contre l'inflation et l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen ?

Les causes de l'inflation en Tunisie s'expliquent par la régression du cours de change et la faiblesse de la productivité, d'où l'obligation d'augmenter le taux de croissance à travers le renforcement de l'investissement pour atteindre 4% au moins, ce qui permettra de multiplier les exportations et de relancer le cours du dinar

Pour améliorer le pouvoir d'achat du citoyen, le mouvement propose des solutions urgentes, dont les plus importants, le renforcement du contrôle des contrebandiers et spéculateurs qui ont causé la hausse des prix et la généralisation des points de vente du producteur au consommateur.

Le programme propose la création d'une carte d'élève et d'une carte de recherche d'emploi permettant de bénéficier de certains avantages selon la catégorie (des remises dans les domaines culturel et sportif,les locaux commerciaux et les opérateurs téléphoniques, la création d'une ligne pour l'acquisition ou la construction d'un logement, outre le financement de prêts logements octroyés sans intérêt et l'acquisition de terrains destinés à la construction au profit de la classe moyenne.

A moyen terme, le parti oeuvera à augmenter le taux de croissance de manière à créer une richesse additionnelle qui contribuera à une évolution des salaires, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Il s'agit, également, de doubler les exportations, de manière à faire augmenter les ressources de l'Etat et alléger la charge fiscale des catégories moyennes.

Q: Quelles sont vos propositions pour résoudre le problème de l'approvisionnement en eau et relever les défis environnementaux croissants ?

S'agissant de l'environnement, le mouvement tahya tounes propose un plan d'action national pour le développement durable au cours de la période 2020-2024 pour des politiques environnementales garantissant une croissance pérenne.

Pour ce qui est des solutions des problèmes d'approvisionnement en eau potable, le parti s'attèlera à poursuivre les efforts de mobilisation des ressources hydriques conventionnelles, de renforcement de l'action de dessalement de l'eau de mer et de raccordement des agglomérations urbaines, qui ne le sont pas, au résau de distibution de l'eau potable.

Concernant les problématiques de l'envionnement, le mouvement tahya tounes compte se passer progressivement des décharges et centres de collecte des déchets pour les remplacer par le recyclage, soit la valorisation des déchets ménagers dans le cadre d'un programme de partenariat avec le secteur privé et l'élaboration d'un autre à caractère national pour encourager les entreprises industrielles et touristiques à obtenir la certification "ISO 140001".

L'accent sera, par ailleurs, en outre mis sur la mise en place d'un programme national de maîtrise de l'énergie et d'incitation à l'utilisation des énergies renouvelables de manière à assurer une couverture de 92% de la production nationale d'électricité en 2024.

Le programme comporte également l'instauration d'un système fiscal et douanier encourageant l'acquisition de voitures électriques et hybrides, en plus de la diversification du produit touristique en promouvant le tourisme écologique.