Algérie: Protection de l'enfant - D"'importantes avancées" réalisées en Algérie

- L'Algérie a réalisé "d'importantes avancées" dans le domaine de la protection de l'enfant, qui sont le produit de l'engagement constant et renouvelé du Gouvernement algérien pour l'enfance, a estimé mercredi à Alger, le représentant du Fond des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, Marc Lucet

Il s'agit notamment, de la mise en place de l'Organe national de la Protection et de la Promotion de l'enfance, le lancement de la cellule d'écoute et du dispositif de signalement contre les atteintes aux droits de l'enfant (numéro 11-11), en plus des politiques de prise en charge et d'accompagnement, a indiqué M. Lucet, lors d'un séminaire international sur l'importance du signalement dans la protection de l'enfant.

Lire aussi: Protection de l'enfance: l'Etat déterminé à poursuivre son accompagnement

Le même responsable a précisé que "ces réalisations s'inscrivent dans le prolongement direct du pas déterminant franchi par l'Algérie avec l'adoption en juillet 2015 de la loi relative à la protection de l'enfant".

M. Lucet a ajouté que c'est un engagement qui se traduit aussi dans l'action menée pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable en Algérie.

Lire aussi: Protection des enfants en détresse: 106 centres d'ici la fin de l'année

Par ailleurs, le représentant de l'Unicef a indiqué qu'aujourd'hui dans le monde "un grand nombre d'enfants sont victimes de discrimination, d'abus et d'exploitation, victimes de conflits et de violences, autant de souffrances qui mettent en péril leur enfance et leur avenir", révélant que chaque année à l'échelle de la planète, 1 enfant sur 2 subit encore une forme de violence ou abus.

Il a noté également que la violence contre l'enfant reste le plus souvent invisible, malgré les engagements publics pris par les Etats et les acteurs de la protection de l'enfance, les efforts et les campagnes de sensibilisation, d'où toute l'importance du signalement des situations où l'enfant se trouve en danger.