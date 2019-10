Sénégal: Dématérialisation et nouvelles dispositions en matière de dédouanement - Le DG des douanes interpelle les commerçants et industriels recalcitrants

«Les agitations des anticonformistes ne mèneront à rien et le processus de dématérialisation enclenché est irréversible. Par cette dématérialisation, nous apportons des réponses aux problèmes de temps, de gain et d'efficacité », a dit hier, mercredi, le Dg des douanes qui a invité dans la foulée les récalcitrants (acteurs de l'Acis) à prendre le train en marche. Il se prononçait ; lors d'un atelier d'échanges et de partage entre la Direction générale des douanes, les opérateurs économiques et la presse sur le niveau d'avancement du processus de dématérialisation.

Le directeur général des douanes, Oumar Diallo, interpellé sur la grève de 72 heures menée la semaine dernière par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis), récriminant contre les nouvelles dispositions en matière de dédouanement, a tout simplement appelé lesdits acteurs à prendre le train en marche. «Dans ce processus de dématérialisation des procédures enclenché depuis de nombreuses années et déjà rythmé par des sessions de formation, d'échanges et de partage avec tous les acteurs, la Dgd a toujours opté pour une démarche prudentielle en ayant en permanence une posture à la fois inclusive et pédagogique. Ce processus est irréversible.

Et donc, j'invite tous à se formaliser parce que nous voulons moderniser l'administration, raffermir les relations et sécuriser le système», a dit le Dg. Au sujet de la dématérialisation des procédures de dédouanement qui vise un dédouanement automatisé et sans papier, insiste-t-il, «force est de constater qu'il s'agit d'une option irréversible dans le cadre du Projet d'appui à la modernisation de l'administration (Pama)». Il l'a soutenu hier, mercredi 02 octobre, lors d'un atelier d'échanges et de partage entre la Direction générale des douanes, les secteur privé et la presse sur le niveau d'avancement du processus de dématérialisation, les avantages et les points d'amélioration.

Se voulant rassurant, il dit être par ailleurs engagé à moderniser l'administration, à raffermir les relations et à sécuriser le système de contrôle mis en place. Ces propos viennent conforter ceux d'Alioune Dionne, directeur des systèmes informatiques des douanes qui avait laissé auparavant entendre que «dématérialiser permet de gagner du temps. La gestion des documents est transférée vers les ordinateurs, qui vont être amenés à jongler avec une base de données ainsi constituée.

L'utilisateur n'a ainsi qu'à saisir les références de son document pour le retrouver sans même avoir à se déplacer. Pour la consultation, c'est également beaucoup plus rapide, car le temps pris pour la numérisation est vite rentabilisé... ». Mieux, a-t-il fait savoir, «Un pays organisé doit nécessairement avoir un dispositif de contrôle lui permettant de connaitre tout ce qui sort et rentre dans son territoire. Sans quoi, il pourrait être exposé à des risques d'insécurité».