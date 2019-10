Sénégal: UEMOA / Interoperabilité monétique des services financiers numériques - Vers une mise en place d'une plateforme regionale en 2020

Une rencontre de concertation régionale pour booster l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest par l'interopérabilité monétique des services financiers numériques d'une durée de quatre jours est en cours à Dakar, au siège de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Elle entend valider Le plan d'opérationnalité de la plateforme régionale en 2020.

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a engagé depuis lundi 30 septembre, et pour 4 jours, à son siège une concertation régionale sur l'interopérabilité monétique des services financiers numériques dans les huit pays de l'Uemoa. Un projet initié depuis avril 2017 avec l'appui de la Banque africaine de développement (Bad) et la Fondation Bill & Melinda Gates qui vise l'extension de l'interopérabilité numériques à l'ensemble des services financiers numériques. D'un coût global de 9,600 000 dollars US, soit environ 5,6 milliards de francs CFA, ledit projet vient booster l'écosystème en phase de maturité avec les nombreux transferts d'argent, via le mobile banking et la finance digitale.

Le vice-gouverneur Abdoulaye Diop appréciant ledit projet à sa juste valeur dira : «Ce nouveau système viendra compléter et enrichir les infrastructures financières de l'Union (Sica-Uemoa et Star-Uemoa) pour apporter aux populations des services de paiement de proximité à coût abordable, plus rapide qui offrent une connectivité totale à tous les types de paiement numérique».

Toutefois, le vice-gouverneur a invité les siens à prendre en compte dans leurs travaux entre autres dimensions la sécurité globale du système, la tarification des services interopérables et les commissions d'inter-change, la qualité des services, la mise en œuvre d'une stratégie de communication, l'adoption rapide du cadre réglementaire de l'interopérabilité, la bonne gouvernance du système sans oublier l'appel lancé à la Banque centrale de poursuivre les chantiers de modernisation continue des systèmes de paiement de l'Union.