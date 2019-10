Sénégal: Journée internationale des personnes du 3ème âge - Les «papy» et les «mamy» étalent leur courroux

La Journée internationale des personnes du 3ème âge a été une occasion pour décrire les dures conditions dans lesquelles certaines d'entre eux se trouvent et de soulever certaines questions pour apporter des solutions.

La composition démographique joue un rôle important dans le développement durable et représente un des facteurs qui détermine les principaux défis auxquels le monde est confronté. Dans cette optique et afin de ne laisser personne en rade, il faut accorder attention aux besoins spécifiques des personnes du 3ème âge. C'est pour se faire, que le 14 décembre 1990, l'Assemblée des Nations Unies a voté la création de la journée internationale pour les personnes âgées, telle qu'elle figure dans la résolution 45/106. La fête a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991. A compter de cette date, la journée des personnes âgées est célébrée chaque 1er octobre.

A cette occasion, hier 1er octobre 2019, des personnes âgées que ce soient des retraités ou non en ont profité pour lancer un cri de cœur. En effet, la plupart des personnes âgées bénéficiaires d'une pension de retraite ou non continuent d'assurer la dépense quotidienne et autre besoin primaire de leur foyer. Autrement dit, même âgées, ces personnes ont sur le dos des charges familiales et ils comptent gérer ces charges avec leurs pensions qu'ils jugent «insuffisantes» et exigent une augmentation de ces dernières.

Les personnes du 3ème âge désirent aussi qu'elles soient payées à temps. «Nous souhaitons qu'on nous donne les pensions à temps, surtout à la veille des évènements comme la Tabaski, la rentrée des classes etc.», confie Alassane Sow, un pensionnaire. Diène Ndiaye de renchérir : «les pensions sont minimes pour quelqu'un qui s'occupe toujours des dépenses de sa famille, nous souhaiterons qu'elles soient augmentées». Aussi sur le plan sanitaire, certaines personnes âgées voient la nécessité d'améliorer «le plan sésame».

Ce dernier est un programme qui vise à assurer des soins gratuits aux personnes âgées de 60 et plus dans toutes les structures de santé publique. Ce plan s'appuie sur la pyramide sanitaire en place qui compte plus de 900 postes de santé : niveau infirmier, 90 centres de santé : niveau médecin ; et plus de 20 hôpitaux nationaux et est en partenariat avec Ipres, Fnr etc. Mais malgré les efforts déployés par ces derniers pour que les personnes âgées puissent se soigner gratuitement, certains bénéficiaires de ce plan «sésame» notent des manquements qu'il faut combler. «Parfois, l'IPRES tarde à nous livrer les prises en charge, nous faisons des allers et retours en à plus finir avant de les obtenir», regrette Bakary Seydi résidant à Tantadji à Matam. Et une autre retraitée du nom de Sabel Diouf d'ajouter : «il faut qu'ils nous aident à avoir les médicaments en temps voulu».