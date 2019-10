Sénégal: Développement des PME sénégalaises - Le fonds à frais partagés vient apporter une assistance technique aux entreprises

Ce mardi 8 octobre, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) va procéder au lancement du Fonds à frais partagés. Ce fonds a pour but de favoriser la compétitivité des Petites et moyennes entreprises (Pme) sénégalaises et d'améliorer leur capacité à renforcer leur présence et leur expansion sur les marchés nationaux, sous régionaux et internationaux.

L'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (Adepme) va procéder mardi prochain, au lancement du Fonds à Frais Partagés (Ffp). Ce Fonds a pour but de favoriser la compétitivité des Petites et moyennes entreprises (Pme) sénégalaises et d'améliorer leur capacité à renforcer leur présence et leur expansion sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. «Le Fonds à frais partagés est un mécanisme d'accès à l'assistance technique pour les petites et moyennes entreprises. Elles ont besoin d'être accompagnées pour développer leurs marchés, pour se renforcer, pour accéder à l'international. Elles n'ont pas souvent les moyens de pouvoir le faire par elles-mêmes.

Le Fonds permet à ces Pme de bénéficier d'une subvention jusqu'à 90% pour accéder à cette assistance technique. Le premier levier de développement d'une entreprise, c'est l'assistance technique. La semaine prochaine, le fonds à frais partagés va ouvrir un nouveau guichet, c'est l'appui à l'internationalisation des petites et moyennes entreprises », a annoncé hier, mardi 2 octobre, le directeur général de l'Adepme, Idrissa Diabira, lors d'un petit déjeuner de presse organisé en prélude à ce lancement.

Selon lui, le Fonds à frais partagés va permettre aux Pme d'accéder à la subvention pour pouvoir développer leurs produits et leurs services à l'international. « Le Sénégal dispose de Pme extrêmement agiles avec beaucoup de talents. Elles doivent conquérir le monde », lance-t-il. Les principaux secteurs visés par ce fonds sont le tourisme et toute activité qui a un potentiel à l'export. Au total, 100 entreprises et 10 associations vont bénéficier de ce fonds qui va s'étendre sur une durée de 3 ans. « Nous avons 100 entreprises que nous allons accompagner pour ces trois prochaines années. Globalement, nous avons 74 millions de dollars sur l'ensemble du programme. 15 millions de dollars sur le fonds à frais partagés et des subventions qui peuvent aller jusqu'à 5 millions de francs Cfa par entreprise pour leurs différentes activités de développement à l'export », a-t-il fait savoir.