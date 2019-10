Ile Maurice: Rivière-des-Créoles - Un village où ça va mal

C'est la déception mais surtout un sentiment de colère qui anime des habitants de Rivière-des-Créoles. Tout ne tournerait pas rond dans ce village.

Ne sachant plus vers qui se tourner, ils déplorent un manque de coordination au sein du conseil de district. En tout cas, ils se disent prêts à tout pour faire de leur patelin une référence. Visite guidée au village.

Une balade dans une barque nous permet de savourer ces petits instants et le dépaysement que nous offre l'aspect rustique du lieu. Rivière-des-Créoles s'est d'abord enrichie avec l'apport d'anciens résidents du camp sucrier du village voisin qu'est Ferney.

Faisant face à la mer, léchée par les vagues de la baie de Mahébourg, l'agglomération donne le dos à l'imposante montagne du Lion. Toutefois, ce beau village commence à perdre ses qualités.

Quand les drains ne jouent plus leur rôle

Ce drain bouché est à l'origine d'une inondation qui a affecté plusieurs maisons il n'y a pas longtemps. Le manque d'entretien et la présence de déchets aidant, des drains ne jouent plus leur rôle de manière optimale à Rivière-des-Créoles. «Afin de pouvoir embellir le village, on a besoin d'un entretien régulier», fait remarquer un habitant.

La route principale est très fréquentée et la carcasse d'un véhicule abandonné par son propriétaire gêne les automobilistes et les villageois. Nul ne sait qui a laissé là cette voiture. Faisant fi de la sécurité d'autrui, certains compatriotes encombrent des trottoirs en se débarrassant de leurs déchets, des matériaux de construction, obligeant les piétons à marcher sur la route et créant ainsi un danger.