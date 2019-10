Cote d'Ivoire: Audience - Didier Drogba chez le Président Alassane Ouattara

Le Président Alassane Ouattara s'est entretenu avec Didier Drogba.

C'était ce Jeudi 03 Octobre 2019, au Palais Présidentiel de la Côte d'Ivoire. Une rencontre constructive entre le Président de la République de la Côte d'Ivoire et l'ancien footballeur international ivoirien.

Après 20 ans de carrière de footballeur professionnel et avec plus de 700 matchs joués et plus de 600 buts marqués en clubs et avec la sélection nationale, Didier Drogba est aujourd'hui le CEO de la Holding Goals For Africa (GFA), avec laquelle il entend réaliser des investissements en Côte d'Ivoire et en Afrique.

Une reconversion pour Didier Drogba dans le monde de l'entreprenariat. Didier Drogba entend aider au développement du sport. Il faut noter qu'il est le nouvel ambassadeur de la Fédération internationale d'automobile (Fia) pour une campagne mondiale de sécurité routière.

M. Drogba apporte son soutien également à des sportifs d'autres disciplines tel qu'Alidou Diamoutené, athlète Paralympiques de haut niveau, spécialisé en Haltérophilie ou Powerlifting. Il apporte également son soutien au football. Une discipline dans laquelle il a marqué les esprits et continue de s'engager pour son développement.