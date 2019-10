Cameroun: Humanitaire - L'Association S.E.K.T.E.U.R.A offre des fournitures scolaires aux élèves défavorisés

L'organisation caritative a le 11 août dernier, fait don d'ordinateurs portables, de fournitures scolaires, des chaussures et des frais d'inscription, aux meilleurs élèves du quartier Essos Marché, à Yaoundé, dans le Vème Arrondissement de la capitale politique du Cameroun.

Des cris de joie et des acclamations. C'est l'Association des Enfants du Realengo pour la santé, l'éducation, la santé, le travail et l'unité du Kamerun ( S.E.K.T.E.U.R.A) qui a semé et essaimé la joie, parmi les populations du quartier dit Ancien Marché Essos à Yaoundé.

Il s'agissait de la remise des prix d'excellence, aux meilleurs élèves du quartier. Le coin est réputé héberger beaucoup de familles défavorisées. Toute chose qui dans le cadre de la 3ème édition du Prix Realengo, a motivé S.E.K.T.E.U.R.A, à récompenser les meilleurs élèves de l'année scolaire 2018 / 2019.

Au menu, des ordinateurs portables, des matériels didactiques, des fournitures scolaires, des chaussures, des frais d'inscription pour l'année scolaire en cours. Aussi, une dizaine d'élèves, ont -ils reçu tour à tour, des prix standards, des prix de l'excellence, le prix du meilleur baccalauréat, le prix de l'encouragement. Léopold Fanguem le président de S.E.K.T.E.U.R.A, a rappelé la nécessité et l'importance du suivi des enfants, par leurs parents. " Nous allons organiser des cours de remise à niveau cette année ( année scolaire 2019/ 2020, Ndlr), pour des élèves n'ayant pas obtenu de bonnes notes, et nous nous engageons aussi à offrir le petit déjeuner chaque matin, à ceux de l'école primaire, avant qu'ils se rendent en classes le matin, et leur permettre ainsi, d'améliorer leurs performances ", a-t-il fait savoir.

Un échange entre les organisateurs de l'événement et les parents, a permis à ces derniers, d'être édifiés sur comment encadrer leurs enfants à la maison, pour que ceux-ci travaillent mieux à l'école.En mai dernier, l'Association caritative, a organisé une grande campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies bucco-dentaires, et a tout récemment, offert un puits aux populations du quartier. Pour S.E.K.T.E.U.R.A, la réussite scolaire des enfants commence à la maison, avec à la clé, des parents vigilants, bienveillants et regardants sur les études de leur progéniture.

Vivement la 4ème édition du prix Realengo, en 2020