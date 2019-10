Soudan: Examen des arrangements de désarmement

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Commissaire Général de la Commission de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR), Maj-Gén. (Ing.) Abdel-Rahman Abdel Hameed Ibrahim s'est entretenu dans son bureau Jeudi avec la Directrice du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et Coordonnatrice du Programme de Développement, Silva Ramchandran, coordonnant les travaux conjoints au cours de la période à venir et le rôle pionner du Plan de la Commission du Désarmement dans les phases de réalisation de la Paix et de la Stabilité, ainsi que le rôle attendu de la Commission au cours de la prochaine phase.

Le Commissaire Général a exprimé sa Profonde Gratitude pour les efforts déployés par le PNUD pour soutenir les opérations de Consolidation de la Paix par la mise en œuvre d'un certain nombre de Projets et Programmes visant à instaurer la Stabilité et la Paix.

Le Commissaire a déclaré que la Commission du Désarmement était le Seul Garant que les Combattants ne retourneraient pas aux Armes et ne Contrarieraient aucun Accord de Paix.

Pour sa part, le Directeur de pays du PNUD a déclaré que la réunion avait débattu des Perspectives de Coopération entre le HCR et le PNUD grâce à la mise en œuvre de plusieurs Projets et Programmes liés à la Sécurité Communautaire, à la Stabilisation et à la Consolidation de la Paix.