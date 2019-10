Soudan: Le pays participe aux réunions des ministres arabes du logement

Khartoum — Le Soudan participe actuellement dans les Émirats arabes unis aux travaux du Conseil des ministres arabes du Logement et de la Reconstruction et au troisième Forum ministériel arabe sur le logement et le développement urbain.

La délégation soudanaise comprend M. Abdul Rahman Al-Tayeb Ayoubia, secrétaire général du Fonds national pour le logement et la reconstruction, et le directeur du Fonds à l'Etat de Khartoum.

La 65ème réunion du Comité consultatif scientifique et technique du Conseil des ministres arabes du Logement et de la Construction s'est ouverte hier à Dubaï avec la participation de la délégation soudanaise et de hauts responsables des ministères du logement des pays arabes.

Le comité doit discuter pendant trois jours d'un certain nombre de sujets importants, notamment le suivi de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, le Plan de mise en œuvre de la Stratégie arabe pour le logement et le développement urbain et les lois et règlements régissant le secteur du logement.