Angola: L'Expo-industrie 2019 avec 250 exposants

Luanda — Au moins 250 entreprises des secteurs de la production de céréales, de viande, de coton, de tabac, de sucre, de bière, de ciment, de bois et d'ameublement participeront à la 4ème édition de l'Expo-industrie, qui se tiendra du 9 au 12 de ce mois, dans la Zone économique spéciale ( ZEE).

Cette exposition, un partenariat entre le ministère de l'Industrie et Eventos Arena, et qui compte sur parrainage de la Présidence de la République, accueillera également des entreprises des secteurs du raffinage du pétrole, des pneumatiques, des engrais, de la pâte à papier, du verre, de l'acier, du savon, du sel et du saucisson, produits laitiers, jus de fruits, sodas, eau minérale, peintures et vernis, papier, cartes en plastique et tiges d'acier.

Cette exposition est également soutenue par les ministères de l'Rconomie et de la Planification, des Ressources minérales et du Pétrole, de la Pêche et de la Mer, du Commerce, du Tourisme et des associations entrepreneuriales.

Sous le slogan «Plus d'industrie, plus d'emplois, plus d'Angola», l'Expo-industrie 2019 promet de surpasser les éditions précédentes.

L'Expo-industrie est, à travers les différentes éditions, la plus grande vitrine de l'industrie en Angola, dans le but de promouvoir le potentiel économique et industriel du pays, de contribuer à la diversification de l'économie nationale, au remplacement des importations et à la croissance des exportations, en réduisant le chômage et la pauvreté.

Pour cette année, la projection est de 15 000 visiteurs sur une surface de 28 000 mètres carrés.

Les billets seront en vente pour mille Kwanzas et l'entrée sera gratuite pour les étudiants qui présentent une carte valide et une carte d'identité, ainsi que pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés d'un adulte.

En 2018, 200 entreprises ont participé à l'exposition.