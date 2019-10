Congo-Brazzaville: Livre - Aubin Banzouzi publie « Plumes fécondes. La beauté de la littérature congolaise et d'ailleurs »

L'œuvre, sortie aux Editions Renaissance Africaine, a été présentée le 26 septembre, à Brazzaville. Il s'agit d'une anthologie de la littérature congolaise et du monde de 338 pages.

Le livre dont le premier stock a été vidé sera vendu à la librairie Les manguiers des Dépêches de Brazzaville. "Plumes fécondes. La beauté de la littérature congolaise et d'ailleurs" est un hommage aux écrivains congolais et d'ailleurs. Les lecteurs y trouveront plus d'une soixantaine de livres analysés et résumés.

La production littéraire qui vient renforcer la bibliographie d'Aubin Banzouzi a été préfacée par Aline Olga Lonzaniabeka. Cet ouvrage met en exergue le savoir-faire des écrivains congolais et d'autres pays du monde d'expression française. « Le but de ce livre est de faire la promotion des œuvres de nos excellents écrivains. En dehors des pionniers de la littérature congolaise, vous trouverez également les produits des écrivains actuels », a indiqué Aubin Banzouzi.

En effet, ce livre est une compilation analytique et descriptive d'articles que l'auteur publie dans certains médias congolais. On y trouve les textes des écrivains comme Joseph Onongo Ebanza, Richard-Gérard Gambou, Bienvenu Boudimbou, Claude Emmanuel Eta-Onka , Michel Gayido et autres.

Les livres comme "Héros sans gloire", "Que justice soit faite", "La chorale des mouches", "L'absurdité de la vie", "Les langues africaines dans l'oeuvre romanesque", "Mon doux peuple", "Itinéraire d'un octogénaire", "Sous le charme des courtisanes" ont été passés au peigne fin puis présentés de façon succincte dans cette anthologie littéraire.