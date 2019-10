Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2019-2020 - Le Reiper donne un coup de pouce aux femmes vulnérables célibataires

Depuis mars 2018 et ce jusqu'en février 2020, l'organisation non gouvernementale (ONG) va apporter des aides de tous genres (formation des mères à un métier, des cours particuliers aux enfants en difficulté, des produits alimentaires et hygiéniques, une indemnité financière... ) aux bénéficaires. Un appui qui a pour objectif de soutenir leur autonomisation.

À l'occasion de la rentrée scolaire 2019-2020, le Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (Reiper) a offert des kits scolaires à quinze femmes (Brazzaville et Pointe Noire), une façon de leur permettre de préparer dignement le retour à l'école de leurs enfants.

Une aide bien accueillie par ces femmes obligées d'élever seules leurs enfants depuis qu'elles sont devenues veuves. « Depuis que j'ai commencé à recevoir l'aide du Reiper, c'est une bouffée d'air pour ma famille et moi dans la mesure où cette aide a révolutionné ma vie au quotidien», a témoigné Lydie Ndouindoui, 45 ans, veuve et mère de sept enfants qui a eu du mal à remonter la pente après le décès de son mari. «

La même satisfaction a été exprimée par Ornella Bazemiota Ngoma, 32 ans résidant à Massina, célibataire et mère de quatre enfants. « C'est un grand soulagement de recevoir ces kits scolaires, c'est une charge qu'on m'ôte », a fait savoir cette dernière qui reçoit depuis sept mois, une assistance de cette ONG. « En plus de la formation que je suis, je reçois aussi de la nourriture, un kit hygiénique et 40 000 F CFA pour faire face aux petites dépenses du quotidien », a-t-elle ajouté.

Le projet de Reiper a eu franc succès auprès de ces quinze femmes (dix à Brazzaville et cinq à Pointe-Noire) qui envisagent dorénavant l'avenir avec plus de sérénité. En effet, depuis mars 2018, cette association a mis en place un projet salutaire qui leur apporte des aides multiples dans le but de les autonomiser et aussi prévenir et traiter les situations de rue chez l'enfant vulnérable.

Pour l'ONG, il s'agit d'un début car elle espère, d'ici à la fin de ce projet, aider d'autres familles en difficulté. « L'objectif de ce projet est l'émancipation économique des familles les plus vulnérables et plus particulièrement des femmes qui élèvent seules leurs enfants », a fait savoir l'un de ses membres. « Former professionnellement un membre de chaque famille vulnérable ciblé, soutenir l'épanouissement des enfants au sein des familles en donnant des cours supplémentaires aux enfants en difficultés scolaires, apporter de la nourriture, des kits hygiéniques et une petite aide financière de telle sorte qu'elles soient autonomes nécessitent des fonds, raison pour laquelle notre choix s'est porté sur ces quinze femmes », a-t-il expliqué.