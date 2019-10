Congo-Brazzaville: Médias - Les "ateliers e-journalisme" inaugurent une première édition à Brazzaville

Initiée par Mikhael Gatsé Koumou sur le thème « La pratique du journalisme à l'ère de la révolution numérique », la première édition a eu lieu le 30 septembre, dans l'enceinte du campus numérique de l'Université Marien-Ngouabi, en présence de Philippe Mvouo, président du Conseil supérieur de la liberté de communication.

Les ateliers ont rassemblé un public hétérogène dans le but de former, sensibiliser, renforcer les capacités et orienter les participants à la maîtrise des enjeux de la presse en ligne, une nouvelle forme qui s'installe au fur et à mesure que les journalistes, conscients des opportunités qu'offre la révolution numérique, arriment leur expérience aux exigences des nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout en mettant en pratique l'éthique et la déontologie professionnelle.

Ainsi, le Dr Antonin Idriss Bossoto, l'un des formateurs n'a pas manqué d'édifier les participants sur les avantages que procure la presse en ligne. « Depuis une vingtaine d'années, le journalisme en ligne s'est imposé comme une pratique journalistique à part entière, proposant un contenu différent des médias traditionnels qui ne sont autres que la radio, la télévision et la presse écrite. Il répond en temps réel aux besoins d'une catégorie socio professionnelle très déterminée et a la possibilité de mettre à jour son article, de faire évoluer son contenu en fonction de la variation de l'actualité, en adoptant son écriture aux usagers du web », a-t-il expliqué.

Dans le même contexte, Bienvenu Boudimbou, professeur à la Faculté des lettres et des sciences humaines, a évoqué à son tour les principes et les bases de l'écriture journalistique. « Quand on parle du e-journalisme, nous ne voyons pas seulement ceux qui travaillent sur les textes écrits. Il va falloir y intégrer d'autres dimensions, notamment le son à la radio, le web tv, ainsi que de nouvelles évolutions qui existent dans la manière d'aborder l'information quel que soit le secteur d'activité grâce aux supports qui sont nombreux aujourd'hui et les formats sont en perpétuelle création. Nous devons donc nous y adapter », a-t-il conseillé.

Par ailleurs, il a insisté sur les fondements du métier du journalisme sur lesquels le e-journaliste est celui qui doit connaître son public afin d'adapter le contenu de son information. Selon lui, « l'écriture e-journalistique est une écriture collaborative. Un média en ligne qui n'ouvre pas des espaces de dialogue aux internautes est un média tout de suite mort ».

Au sortir de cette formation, les participants n'ont pas manqué de réagir.« Aujourd'hui, avec la révolution numérique, on ne peut plus attendre d'acheter un journal pour lire un article sur une activité qui est déjà passée ou attendre le journal de 20 h sur une chaîne télé pendant que l'information a été diffusée instantanément sur les réseaux sociaux. Nous qui sommes appelés à être des journalistes professionnels devons user de ces plates-formes numériques car le monde a évolué », a déclaré un participant.

Parmi les autres formateurs, Elwin Gomo et Koussiama Gouadi ont respectivement permis de cerner les outils et les stratégies de présence en ligne et du rôle que revêt la propreté intellectuelle.