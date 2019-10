Congo-Brazzaville: Concert - Spirita Nanda ce vendredi au Comptoir

En prélude à son spectacle caritatif gratuit de ce 4 octobre à Pointe-Noire, l'artiste musicienne a animé jeudi une conférence de presse au Village Mwana pour édifier l'opinion sur l'événement.

En compagnie de Jean de Dieu Louvila, responsable de Village Mwana et de Lionel Kombo 2 Bayonne qui s'occupe des aspects techniques du concert, Spirita Nanda a dévoilé ses motivations à soutenir l'action de bienfaisance menée par Village Mwana à se doter d'un refuge définitif pour bien mener ses activités. « Nous avons voulu accompagner ce projet parce que nous trouvons louable l'initiative de l'orphelinat qui a décidé d'avoir son propre refuge plus grand et plus confortable. Ainsi, nous apportons notre pierre à l'édifice pour que soit concrétisé ce projet», a-t-elle dit.

Sur scène, Spirita sera accompagnée d'autres artistes féminins tels Welicia La Belle, Jada Chief et le trio Harmony de Brazzaville. Pour elle, c'est un choix voulu parce que ce sont les femmes qui portent les enfants et il est tout à fait normal de les mettre en avant lors de ce concert.

« Village Mwana vit grâce à la générosité des donateurs. Grâce à eux, on a pu avoir un lopin de terre que nous sommes en train de mettre en valeur. Nous voulons atteindre la somme de cent cinquante mille dollars, soit soixante-quinze millions francs CFA en cette année 2019 en lançant notre campagne de levée de fonds », a indiqué, pour sa part, Jean de Dieu Louvila, responsable de cet orphelinat. « Dans ce refuge en construction, il y aura une école, un refuge et une salle où nous allons accueillir les femmes vulnérables telles les veuves. Des activités créatrices de revenus seront créées pour elles afin de garantir leur autonomie », a-t-il ajouté.

Signalons que Village Mwana a pour but d'offrir aux enfants orphelins et vulnérables de l'ensemble de l'Afrique ainsi qu'à leur famille un espoir transformateur et un avenir meilleur. L'orphelinat aide à la fois les petits, les grands et les mamans, en adoptant des moyens pratiques et durables afin de développer des solutions à long terme ayant comme objectif de protéger la cellule familiale.