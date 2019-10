Burkina Faso: 1ère édition des rencontres nationales de la formation professionnelle les 3 et 4 octobre 2019

Les 3 et 4 octobre 2019, se déroulera au Centre National des Arts du Spectacle et de l'Audiovisuel (CENASA), la 1ère édition des Rencontres nationales de la formation professionnelle et de la création d'entreprises, organisées conjointement par Expertise France et le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes, avec l'appui de l'Union européenne.

Ces journées nationales s'inscrivent dans le cadre du Programme d'appui à l'emploi dans les zones frontalières et périphériques du Burkina Faso, mis en oeuvre par Expertise France, et financé par l'Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d'urgence (FFU) pour l'Afrique à hauteur de 4,6 milliards de FCFA (7 millions d'euros), et par le Centre de crise et de soutien du Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères à hauteur de 357 millions de FCFA (544 000 euros).

Le programme entend stimuler l'employabilité des jeunes et des femmes en développant leurs capacités entrepreneuriales via des formations professionnelles adaptées à la demande locale. Il vise également à favoriser la création d'emplois productifs en stimulant le développement de micro et petites entreprises.