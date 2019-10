Gabon: Web série - Désita Mboumba Lindeme fait son come back

La Web série dénommée "Les Grateuz", qui sera mise en ligne par ses concepteurs en ce mois d'octobre, met en lumière une actrice gabonaise qui a disparu du petit écran depuis quelques temps. Elle se nomme Désita Mboumba Lindeme. Une des grandes figures de proue des séries "Kongossa" et "les années écoles" des réalisateurs Melchy Obiang et Henri-Joseph Koumba Bididi .

En suivant le premier jet de la web série "Les Grateuz" , les cinéphiles gabonais des années 2000, verront un visage et une silhouette qu'ils reconnaitront à première vue. Il s'agira de l'actrice Désita Mboumba Lindeme. Une valeur sûre du septième Art au niveau National, dont on avait plus de nouvelles depuis 2008. L'année où la série "les années écoles " de Henri-Joseph Koumba Bididi à été diffusée la première fois, sur la chaine nationale gabonaise.

Durant ces nombreuses années, elle s'est adonnée à une autre de ses passions : la réalisation. Il faut rappeler à juste titre, qu'elle est d'ailleurs co-réalisatrice de la matinale de la Télévision Nationale depuis quelques années.

Après être revenue discrètement au devant de la scène en 2018, avec le film "Le Cercle du Vice" , de Jeff Binet, Désita Mboumba Lindeme, nous revient sur l'écran suite à la conception d'un projet novateur qui est porté par le duo Richard Evindi et Charly Tchatch. Un tandem, qui porte la web série "Les Grateuz" respectivement à la réalisation et à la production. Le projet à séduit l'actrice au motif qu'il cadre avec son genre cinématographique, tant dans le jeu d'acteur que dans le script. "Je voulais revenir sur le petit écran avec un projet qui m'enchanterait. C'est chose faite aujourd'hui... Le rôle que j'incarne et les histoires que nous racontons avec mon acolyte dans la web série sont tirées du quotidien des Gabonaises et des Gabonais..." , nous confie l'actrice.

Des dires de l'actrice, la Web série, nous ressort le quotidien de deux jeunes femmes qui appartiennent à deux mondes parallèles : le pragmatisme et la rêverie. En effet, les deux actrices qui interprètent les rôles de "Autorité" et "Exellence", ont des avis opposés sur les sujets dont elles parlent très souvent. Désita Mboumba Lindeme incarne le rôle de "Excellence" . Une demoiselle qui revient au Gabon après avoir vécu en Europe. Cette demoiselle, ne daigne se séparer des habitudes du vieux continent et ne cesse de s'y référer lorsqu'elle échange avec sa copine "Autorité" . Elle semble avoir oublié qu'elle est désormais de retour en Afrique. Et, qu'elle devrait par conséquent s'y accommoder.

Nous attendons vivement la sortie de cette production pour en faire la critique. Et, aussi jauger le jeu d'actrice de la ravissante Désita Mboumba Lindeme.