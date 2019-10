Algérie: 32 milliards DA consacrés annuellement à la valorisation de l'allocation des handicapés

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a indiqué, jeudi, que les affectations financières annuelles destinées à la valorisation de l'allocation financière mensuelle aux personnes handicapées à 100% et sans revenus s'élevaient à près de 32 milliards DA.

Lors d'une conférence de presse consacrée à l'explication des données de la décision gouvernementale portant généralisation de l'augmentation à 10.000 DA de l'allocation aux handicapés à 100 %, quels que soient le type de handicap et l'âge de la personne handicapée, Mme Eddalia a précisé que les affectations financières annuelles destinées à cette opération ont atteint 31 milliards et 680 millions DA, indiquant que la décision de valorisation de l'allocation aux handicapés à 100 %, qui concernera 334.007 personnes, dont 23.813 enfants au niveau national, "s'inscrit dans le cadre de la préservation du caractère social de l'Etat algérien en matière de soutien accordé à toutes les catégories vulnérables et démunies".

Il s'agit de 31.797 handicapés visuels et de 14.397 handicapés auditifs, outre le nombre d'enfants susmentionné (de moins de 18 ans), sachant que cette mesure est entrée en vigueur le 1er octobre en cours, a fait savoir Mme Eddalia, ajoutant que de fermes instructions ont été données au directeur général de l'Agence de développement social (ADS) ainsi qu'aux directeurs de wilayas de l'action sociale et de solidarité (DASS) pour l'application immédiate de cette décision.

Mettant l'accent sur l'importance de la dynamisation des mécanismes de contrôle et du bon ciblage des bénéficiaires réels de cette mesure, sous la supervision des commissions médicales spécialisées, la ministre a indiqué qu'une commission multisectorielle "s'attelle actuellement à parachever le guide officiel d'évaluation du handicap, selon les standards internationaux et le classement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", soulignant que cette action "sera parachevée dans les quelques prochains jours pour servir de référence aux commissions médicales au niveau des wilayas".

Dans ce sens, Mme Eddalia a révélé que l'opération d'assainissement des listes des personnes handicapées bénéficiant de l'allocation a permis d'exclure 6758 personnes pour diverses raisons, dont 2152 personnes pour décès.

A une question sur les efforts d'amélioration de la situation socio-professionnelle des handicapés, la responsable a fait savoir que l'opération de révision et d'actualisation de la loi 02-09 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées était "à sa phase finale", avec la participation de tous les secteurs ministériels, la société civile et les associations activant dans le domaine du handicap.

Lors du Conseil interministériel, présidé mercredi par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, il a été décidé de généraliser l'allocation mensuelle de 10.000 DA à tous les handicapés à 100%, quels que soient le type de handicap et l'âge de la personne handicapée, et ce, à la lumière des décisions prises par la réunion du Gouvernement en date du 11 septembre 2019.

Cette revalorisation concerne tous les handicapés à 100% bénéficiant actuellement de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS)de 3.000 DA et tous les enfants handicapés à 100% de moins de 18 ans, soit 10.000 DA pour chaque enfant handicapé. L'Etat prendra en charge le versement des cotisations de sécurité sociale au profit de cette catégorie.

Lors de sa réunion du 11 septembre dernier, le Gouvernement avait adopté le projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 03-45 du 19 janvier 2003, modifié et complété en 2007, fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 7 de la loi 02-09 du 8 mai 2002, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

Il avait alors été décidé d'augmenter de 150% le montant de l'allocation mensuelle versée aux personnes handicapées, le portant à 10.000 DA à partir du 1er octobre 2019 au lieu de 4.000 DA actuellement. L'Etat prendra en charge le paiement des cotisations de la sécurité sociale, estimées à 5% du salaire national minimum garanti (SNMG).

Les personnes bénéficiaires de cette allocation sont les handicapés à 100%, dont l'âge minimum est de 18 ans et sans revenus, soit près de 264.000 bénéficiaires.

Il avait également été décidé de porter à au moins 3% la proportion de postes de travail devant être réservés par les employeurs aux personnes handicapées en âge de travailler contre 1% actuellement, soit une augmentation de 300 %, et de consacrer la gratuité du transport aérien qui sera prise en charge par le Fonds spécial de solidarité nationale.