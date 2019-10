Algérie: Sonelgaz opère un mouvement dans son top management

Alger — Sonelgaz a opéré un mouvement dans son top management, répondant à "la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle stratégie corporate du groupe", a indiqué jeudi la Société nationale de distribution de l'électricité et de gaz.

"Ces mouvements font montre de la volonté de Sonelgaz d'opérer des réformes efficaces dans l'organisation et dans le fonctionnement capables de prévenir et de corriger l'ensemble des externalités négatives pouvant influencer les métiers du Groupe, notamment dans les domaines liés à l'engineering et aux travaux vu l'ampleur des projets structurants en cours de réalisation et dont ces sociétés ont la charge", a expliqué la même source dans un communiqué.

Lire aussi: L'introduction massive des énergies renouvelables parmi les priorités de Sonelgaz

Les changements ont touché en priorité les premiers responsables de la Compagnie d'Engineering de l'Electricité et du Gaz (CEEG), mais aussi la Société de Montage Industriel (Etterkib), la Société de Travaux et de Montage Electrique (Kahrakib), la Société d'Electricité et des Energies Renouvelables SKTM et la Société de Transport et de Manutention Exceptionnelle des Equipements Industriels et Electriques (Transmex).

C'est "le P-dg de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, qui a procédé à ce mouvement dans le top management de certaines sociétés du Groupe, considérant la qualité et la mobilité professionnelle du management comme levier de mise en œuvre des démarches managériales destinées à améliorer la qualité et le contenu de l'exercice du service public dévolu au Groupe Sonelgaz dans le sens d'une plus grande responsabilisation des acteurs et d'une plus grande efficacité", a-t-on précisé.

Création d'un pôle pour le développement industriel et le partenariat

Lors des cérémonies d'installation des nouveaux managers, M. Boulakhras a exhorté les responsables des sociétés à s'adapter aux changements de leur environnement et de répondre à l'exigence de qualité des 9,5 millions de clients électricité et 6 millions de clients gaz que compte le Groupe Sonelgaz.

Dans cette optique, il a estimé que "conduire le changement est une condition essentielle pour plus d'efficacité opérationnelle et pour mieux assurer la pérennité des activités des sociétés du Groupe".

Il a, également, considéré que la qualité du management est "cruciale" pour dynamiser les ressources humaines et susciter leur envie de s'acquitter convenablement de leurs tâches, de trouver des solutions aux contraintes liées à l'environnement et de concourir au succès de l'entreprise.

Le même responsable s'est dit aussi satisfait de voir de jeunes managers accéder à de hauts postes de responsabilité, ce qui témoigne, a-t-il dit, de "l'efficacité de la démarche formatrice de Sonelgaz qui cible de jeunes cadres à hauts potentiels et les prépare pour l'excellence et la performance".

M. Boulakhras appelé, à cette occasion, les managers à agir pour améliorer les conditions de réalisation des ouvrages et leurs délais d'exécution.

Il a appelé notamment au respect de la réglementation tout en s'adaptant à une politique managériale basée sur la performance et la transparence.

Esquissant les grandes lignes de la stratégie de Sonelgaz, M. Boulakhras a insisté sur "les efforts qui seront davantage consacrés à l'intégration nationale et au développement des activités du groupe à l'international".

Dans cette perspective, un pôle dédié au développement industriel et au partenariat a été créé au sein de la holding Sonelgaz.

Sa mission est d'évaluer les partenariats industriels en cours de mise en œuvre et d'en développer de nouveaux de façon à approcher, à terme, un taux d'intégration nationale de 70%.

Les partenariats stratégiques pour la fabrication d'équipements industriels déjà lancés par Sonelgaz seront "renforcés" par d'autres partenariats dans le domaine de l'Ingénierie, l'approvisionnement et la construction de façon à permettre au Groupe Sonelgaz d'opérer à l'étranger aussi bien dans l'exportation de l'énergie que dans l'ingénierie et les services liés aux industries électriques et gazières.

Il a, enfin, évoqué le défi "majeur" de Sonelgaz qui fête cette année ses cinquante années d'histoire, "consistant aujourd'hui à réussir sa transformation managériale et numérique, à intégrer davantage les énergies renouvelables comme axe stratégique et à réformer son modèle tout en maintenant l'ambition originelle de service public", lit-on dans le même communiqué.