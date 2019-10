Madagascar: Galeries les Goyaviers - Les jeunes sous les feux de la rampe au Louvre

La 2e édition de l'exposition intitulée "Les couleurs de notre île : Art, Objets et Landy", sera ouverte au grand public au hall du Louvre à Antaninarenina, du 09 octobre au 30 novembre prochain.

Entre installation de poteries et accrochages de toiles, Nirina Seurin, galeriste, prépare activement la deuxième édition de son exposition annuelle au Louvre, "Les couleurs de notre île", Art, Objets et Landy. Les œuvres d'artistes commencent petit à petit à orner le grand hall du Louvre, et le tout prendra forme d'ici à mercredi 09 octobre pour le vernissage de cet événement culturel et artistique, sous le parrainage d'Elia Ravelomanantsoa. Pour cette édition, une touche mode vient s'ajouter aux traditionnels exposants. En tout, ils sont sept à montrer l'étendue du savoir-faire malgache : Tsu-Tsu, Mad Création, Atelier Liankanto, Ferronnerie d'Art, Le Village, Terre et Me Chic Gasy. En outre, les plus grands peintres que Nirina Seurin a sélectionnés, depuis des années, sont également exposés. Fulgence, Rajaona... des incontournables qui partagent cette fois-ci la scène avec des artistes émergents et plus jeunes. "J'ai envie de pousser les jeunes, des artistes Malgaches qui méritent d'être mis en avant" explique Nirina Seurin.

Un défilé de mode lors du vernissage

Pour cette nouvelle édition, la marque de vêtement Me Chic Gasy est de la partie. Ramilison Maharavo, qui en est le créateur et le styliste, veut exposer fièrement la beauté de la soie sauvage et de la soie d'élevage lorsqu'elle est dessinée, puis cousue pour devenir de belles collections de vêtement. "Nous voulons mettre en valeur cette matière malgache , en en faisant des vêtements entre les traditions et la mode internationale" dit-il. "Et puis, exceptionnellement, nous allons présenter notre collection spéciale femme ronde" ajoute-t-il. Un défilé de mode viendra animer le vernissage de ce mercredi 9 octobre. Rajao Andrianirina, lui, travaille le bois, et fait de la marqueterie fine. Il y expose également une série de timbres en marqueterie, et des maquettes de bateau. Reconnu à Madagascar, et au-delà de nos frontières, Rajao Andrianirina veut porter haut le travail minutieux de la marqueterie fine, pour montrer que l'art et l'artisanat malgaches sont dignes de la scène internationale.