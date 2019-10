Madagascar: Football / Championnat division nationale élite - L'Ajesaia se déplace au stade de Mahamasina

La grande équipe de l'Ajesaia Bongolava.

Les grandes équipes du football sont toutes dans la dernière phase de la préparation pour affronter à la nouvelle saison 2019-2020. Un grand spectacle sera au programme, surtout pour le championnat division élite.

Dix ou douze clubs seront en lice pour ce titre national. Huit d'entre eux sont désormais connus, tels que la CNaPS Sport, le Zanakala FC, l'Adema, le Jet Mada, le 3FB, Le Fosa Juniors, le FC Ilakaka et l'Ajesaia élite. Les deux ou quatre places sont encore à disputer par les équipes de la première division. Pour l'Ajesaia qui n'est plus à présenter dans le domaine du football, l'équipe va réécrire un autre épisode dans cette compétition. L'équipe championne du Bongolava veut se renouer avec le titre, qu'elle a perdu depuis 2010. Cependant, les dirigeants ont choisi de déplacer les matches de l'Ajesaia au Stade de Mahamasina. Le club va donc y accueillir ses adversaires pendant la rencontre. La décision était prise dans le but de prouver les performances des joueurs, et selon la demande des fans du football dans la ligue d'Analamanga.

D'autant plus que Tsiroanomandidy ne possède pas encore de stade favorable pour cette grande rencontre, selon les explications. Quant à l'Ajesaia CFFA, qui vient juste de valider le ticket pour le championnat de la première division, ce dernier va rester jouer sur le terrain local. Rappelons que plusieurs grands joueurs sont des sortants de ce club de renom, comme Sedera, qui est maintenant à la Réunion avec Ando Pro et Voavy Kassah. Il y en a aussi Voavy Faralahy qui évolue en Egypte. Pour les locaux, Eliot était dans l'Ajesaia avant de rejoindre les Fosa Juniors, de même pour Arnaud de la CNaPS Sport.

En plus de cela, cinq joueurs constituants les Barea à la CAN sont issus de l'Ajesaia, à savoir Bôlida, Abel Anicet, Voavy Paulin, Mamy Gervais et Debakely. Le manager Manda Ratsimbazafy vise encore loin car la moyenne d'âge des joueurs est autour de 22 ans.