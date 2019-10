Madagascar: Baccalauréat - Le SECES Tana suggère l'annulation de la session

Annuler la session du baccalauréat débutée lundi dernier, et organiser une nouvelle session. Telle est la proposition du syndicat des enseignants chercheurs (SECES) section Antananarivo après les fuites de sujets qui ont fait scandale mercredi dernier.

Le SECES section Antananarivo suggère une annulation pure et simple de la session du baccalauréat qui s'est tenue cette semaine, après les cas de fuites de sujets dans plusieurs villes de Madagascar, mercredi dernier. Les membres de ce syndicat à Antananarivo préfèrent ainsi effacer tout doute en annulant l'examen et opter pour une nouvelle session. Une option qui n'est pas sans conséquences tant sur les candidats que l'administration. D'un côté, les candidats qui ont déjà vécu une année scolaire particulièrement longue avec 12 mois passés sur les bancs des lycées, devraient alors y ajouter encore plusieurs semaines, le temps d'organiser l'éventuelle nouvelle session.

Pas envisageable. Une telle option ne manquerait pas de devenir fortement problématique pour les candidats. De l'autre coté, organiser une nouvelle session aura évidemment un coût. Un budget supplémentaire qu'il va falloir trouver rapidement et dont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique n'est pas certain de disposer. A l'allure où évolue la situation, cette option de l'annulation et de la tenue d'une nouvelle session n'est pas envisageable pour le ministère, lequel a déjà opté pour les sujets de réserve pour continuer les épreuves aussi normalement que possible. Une telle disposition est, d'ailleurs, déjà en place afin, justement, de faire face à d'éventuelles fuites de sujets.

Retard. En tout cas, le calme semble être revenu, hier, après les remous provoqués, par cette affaire de fuites de sujets du baccalauréat. Hier matin, cependant, quelques retards de plusieurs dizaines de minutes ont été observés au niveau de plusieurs centres d'examen à Antananarivo. Ce qui n'a pas impacté sur le bon déroulement de l'épreuve. Toutefois, les candidats, ayant commencé plus tard, ont également terminé cette épreuve plus tard par rapport à l'horaire prévu. Leur pause déjeuner a, de ce fait, été écourtée afin de pouvoir enchaîner en début d'après-midi sur l'épreuve de SVT (science de la vie et de la Terre).

EPS. Le rideau est ainsi tombé sur les épreuves du baccalauréat pour la majorité des candidats, hormis pour ceux qui devront encore passer l'épreuve théorique d'EPS (éducation physique et sportive) pour les candidats certifiés inaptes aux épreuves physiques tels les candidats en situation de handicap physique et ceux dont l'état de santé, dûment constaté par les médecins à l'avance, certificat médical à l'appui, les exempte d'épreuves physiques et les autorise, de ce fait, à passer les épreuves théoriques d'EPS.