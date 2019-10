Madagascar: CNaPS à Mananjary b Délégation régionale opérationnelle

Dans le cadre de la Journée nationale de la Sécurité Sociale, la CNaPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) vient de transformer en Délégation Régionale (DR) son antenne sise à Mananjary le 27 septembre 2019.

La Direction générale de la CNaPS représentée par le directeur administratif de la Caisse nationale, Rakotomila, les autorités locales civiles et militaires conduites par le chef de district, Timothée ANDRIAMIHITSAKISA, et le maire de la commune urbaine, Modeste MAROLAHY, ont répondu présent à la cérémonie d'inauguration de cette délégation régionale. A noter également la présence des chefs coutumiers et notables du district, dont 9 Ampanjaka et Tangalamena, ainsi que des capitaines d'industrie de la ville lors de l'installation de ce bureau de proximité.

« La CNaPS s'est implantée à Mananjary en 1990 en mettant en place une antenne » a confié le directeur administratif, Rakotomila, lors de la cérémonie d'installation de ladite délégation régionale sise dans le Fokontany de Masindrano. « Depuis la CNaPS n'a cessé d'encourager employés comme employeurs à s'affilier car la Sécurité Sociale est un critère tangible du développement socio-économique du pays », a-t-il ajouté. « La décision de la CNaPS de transformer son antenne en délégation régionale traduit également la politique générale de l'Etat malgache de faire de Mananjary un chef-lieu de Région car la caisse reste un outil au service de l'Administration », a-t-il conclu.

Enfin, pour sa part, le directeur régional du travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales, Herilala Razafimandimby a fait savoir son souhait d'ouvrir un service des lois sociales et du travail et de l'emploi à Mananjary à l'instar de celui de Manakara.