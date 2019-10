Madagascar: Zama - Week-end convivial dans la capitale française

La diva malgache Monika Njava animera la soirée de la remise de trophée « Zama Awards » qui se tiendra le 11 octobre prochain à Paris.

Du 11 au 13 octobre, l'association Zama (Zanak'i Madagasikara Ampelezana) donne rendez-vous à tous les Malgaches résidant en France. Trois jours animés par une ambiance chaleureuse à Paris. Des diverses activités seront au programme.

Zama remettra les « Zama Awards », trophées de la Diaspora, lors de la soirée Madagascar ZAMA Awards organisée à Paris le vendredi 11 octobre prochain à 19 heures 30, à la lisière de l'évènement Zama Paris 2019.

Cette année, un jury composé de figures significatives de la Diaspora, issues du monde des arts, de l'entreprise, de l'action solidaire et de l'enseignement, récompensera les personnalités de la diaspora qui, à travers leurs réalisations récentes, leur engagement ou l'ensemble de leurs œuvres, auront porté haut et fort l'image de la nation malgache, de ses qualités, de ses vertus.

A travers six grandes catégories : Art, Entrepreneuriat, Sports, Action Solidaire, Excellence Académique, Personnalité d'influence, les membres de jury composés de Miora Rahaririaka, John Raveloarijaona, Miha Razafintsalama, Christian-Makolo Kabala, Nataly Andria et Alexandre Poussin caractériseront les réalisations des nominés par rapport à leur reconnaissance, leur qualité, leur engagement, leur audace et leur impact auprès du public. Dans la catégorie art les nominés sont l'humoriste Elodie Arnould, la chanteuse Maheva music, la peintre Tara Shakti, et la danseuse Gwen Rakotovao. Les nominés dans la catégorie entrepreneurs sont : le fondateur de Hayrun technology Ranto Andriambololona, Fanja Rajaofera fondatrice de Korôsol, la fondatrice de Longoza Nadia Rasolofomasoandro, et Nathalie Brochette fondatrice de Kilalao. Dans la catégorie « influenceurs » on trouve Bloumorof, un Malgache à Paris, et Mino Rakotozandriny. Il s'agit ici d'identifier, de mettre en lumière les talents, et de valoriser en exemplarité le terreau existant de leurs potentialités tant au plan de notre communauté, qu'au plan national et international et en permettre l'essaimage. Un cocktail dinatoire prestige, préparé par Cheffe Aina Ramadison et agrémenté d'une prestation musicale spécialement conçue pour l'occasion et animé par Bodo, Boy Black, Monika Njava, TiTi Raha, et Fitia ornera l'évènement. La soirée accueillera 200 personnes dans un lieu parisien à la hauteur à la fois des talents identifiés, mais aussi à la hauteur des ambitions de notre communauté.

Le Samedi 12 octobre, la diaspora fera une conférence sur l'histoire de la Grande Ile. En effet,

des « Zama Talks » et « Keynotes » autour de la «double appartenance et du retour au pays. Des retours d'expériences pour s'épanouir avec sa double appartenance et bien se préparer au retour occasionnel ou définitif à Madagascar. Ensuite, un atelier concernant l'entrepreneuriat se tiendra le même jour. Ensuite, une exposition sur le Street art animera l'après -midi. Des jeunes talentueux comme Clipse Tean, Air JP, Yuka, Taka Andrianavalona et Fabrice Tiassa vont présenter leurs œuvres.

La fête continue le 13 octobre. Cheffe Aina Ramadison fera un atelier culinaire, ludique et instructif pour les enfants. Ensuite un parcours culturel pour les enfants sera animé par P'Art Ile Madagascar. C'est également une occasion de faire redécouvrir la culture malgache aux enfants malgaches nés à l'étranger.

Madagascar Zama Awards est un nouveau concept haut de gamme pour célébrer et remercier ceux qui font briller Madagascar à l'international. Des personnalités remarquables font la fierté de tout un pays par l'excellence de leur parcours et leur engagement. « C'est pourquoi depuis 3 ans, nous récompensons ces Malgaches du monde entier qui réécrivent une nouvelle histoire pour Madagascar. Nous mettons au-devant de la scène leur ' success story' afin d'inspirer en chaque Malgache des ambitions encore plus grandes. Nous voulons aussi que chaque Malgache puisse clamer haut et fort sa fierté d'être Malgache, sans rougir et sans honte » a avancé un des organisateurs. Plus de 600 personnes sont attendues sur tout le week-end, venant de toute la France, l'Europe et du monde. Le concept de Zama Paris 2019 est de faire rencontrer les acteurs ou ceux qui ont envie d'agir pour la Diaspora et Madagascar. « Nous souhaitons qu'ils repartent de cet événement avec un regard changé ou amélioré sur Madagascar et sa diaspora, confortés sur leur optimisme de pouvoir changer les choses, avec un sentiment de fierté d'appartenir à la communauté malgache » ont affirmé les responsables de l'association.