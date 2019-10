Algérie: Zitouni insiste sur la transmission des valeurs historiques aux générations montantes

Alger — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a affirmé, jeudi à Alger, lors d'une audience accordée à l'ambassadeur iranien en Algérie, Hussein Mashalchi, l'attachement de l'Etat algérien à "l'ancrage de la mémoire collective et des valeurs historiques et à leur transmission aux générations montantes", a indiqué un communiqué du ministère.

L'ancrage de la mémoire collective passe par "l'écriture de l'histoire et la consécration des symboles et hauts faits de la révolution algérienne", a estimé M. Zitouni, mettant en exergue l'expérience algérienne en matière de "prise en charge socio-sanitaire des moudjahidine et des ayants-droit".

Pour sa part, l'ambassadeur iranien a exprimé son respect et sa haute considération pour la révolution algérienne qui s'érige en "modèle de lutte et de sacrifice", louant les bonnes relations unissant les deux pays frères, qui se reflètent par l'échange de visites des hauts responsables politiques des deux pays. Il s'est réjoui également des liens d'amitié solides et des positions communes des deux pays autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le diplomate iranien a salué, à l'occasion, "le rôle efficace et constant de l'Algérie dans les concertations politiques tenues entre les hauts responsables des deux pays autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun", insistant sur "l'importance du resserrement des rangs et de la convergence des vues en vue de faire face aux pressions exercées par les pays occidentaux sur la Nation arabo-islamique".

L'ambassadeur a exprimé la disponibilité de son pays à échanger les expériences et les délégations, à travers la réactivation des deux mémorandums d'entente signés entre le ministère des moudjahidine et la Fondation iranienne du chahid qui prend en charge les familles des martyrs iraniens.