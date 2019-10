Angola: Italie - Le pays appelle à l'aide pour lutter contre les effets du changement climatique

Rome — L'Angola a sollicité vendredi, à Rome, le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour faire face aux problèmes liés aux effets du changement climatique sur l'agriculture et la pêche et l'accès au Fonds vert pour le climat, en particulier pour la partie sud du pays, touchée par une grave sécheresse.

La demande a été faite par la nouvelle Représentante permanente de l'Angola auprès de la FAO, Maria de Fátima Jardim, qui a remis les lettres de créance au directeur général de cette agence de l'ONU, Qu Dongyu, avec qui il a abordé, entre autres, des questions liées à l'agro-écologie et à la capacitation des petits agriculteurs et pêcheurs pour améliorer leur productivité et leurs conditions de vie.

La diplomate a ajouté que le soutien aux aspects d'adaptation pour soutenir l'agriculture familiale, la pêche et l'éducation communautaire est important, tout en gardant à l'esprit l'importance de la production agricole pour la sécurité alimentaire.

Elle a également souligné l'importance d'accroître le financement de la FAO pour l'Angola dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire Nord-Sud, mettant en relief le soutien apporté aux questions liées à la préservation des forêts tropicales, en particulier l'initiative transfrontalière de Maiombe et les forêts tropicales du bassin du Congo.

Lors de la réunion, l'ambassadrice a réitéré la nécessité d'une plus grande insertion des cadres angolais dans les structures de la FAO, en mettant l'accent sur les couches plus jeunes, une demande accueillie par le directeur général.

Par ailleurs, le responsable de la FAO a salué l'invitation de se rendre prochainement en Angola, car il a visité le pays il y a trois ans en tant que vice-ministre de l'Agriculture de la Chine.

Qu Dongyu a également offert de continuer à soutenir la campagne de mobilisation de ressources pour le Fonds de solidarité africaine, créé par la Conférence de la FAO pour l'Afrique de Brazzaville en 2012, actuellement présidée par l'Angola.

Le Fonds, géré en collaboration avec la FAO, a déjà financé des projets d'une valeur de 40 millions de dollars dans 42 pays africains.

Fatima Jardim présentera bientôt des lettres de créance aux responsables du FIDA et du PAM.

L'Angola et la FAO, rappelle-t-on, ont signé en 2018 un accord portant sur la création d'un bureau de partenariat et de liaison basé à Luanda, destiné à remplacer l'accord d'installation paraphé le 2 février 1982 entre l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la République d'Angola.