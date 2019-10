Angola: La première dame du pays plaide pour l'alphabétisme financier

Luanda — La première dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, a estimé jeudi nécessaire que les citoyens investissent plus leur temps et leurs ressources dans l'augmentation des niveaux d'alphabétisme financier.

Intervenant, à Luanda, à l'ouverture de la deuxième Foire d'Investisseur, parrainée par la Commission de Marché des Capitaux (CMC), elle a souligné que cet investissement permettrait aux citoyens d'être en mesure d'identifier les opportunités et les risques existants dans le système financier, et de prendre des décisions convenables.

Ana Lourenço a exhorté les régulateurs du système financier et les institutions bancaires et non bancaires à continuer de fournir des efforts, en vue de soutenir les actions du Plan National d'Inclusion Financière.

L'inclusion financière est cruciale pour le développement humain, et elle l'est de même pour le développement de tout pays, a-t-elle souligné.

Dans un contexte de plus en plus digitalisé, dans lequel les dossiers sont immatériels, il est impérieux que les citoyens soient intégrés dans le système financier, et utilisent les outils employés par ce système, pour gérer de manière adéquate leurs rendements et leurs économies, a-t-elle ajouté.

D'après la première dame, un marché de capital fort aura toujours comme base des entreprises fortes et bien administrées, qui défendent les principes éthiques, la bonne gouvernance corporative et la transparence dans leurs activités.