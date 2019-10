Angola: Des opérateurs touristiques ont besoin d'informations pour développer leur secteur

Lubango — La ministre angolaise du Tourisme, Angela Bragança, a déclaré jeudi, à Lubango, que les opérateurs touristiques en Angola avaient besoin de connaissances, d'idées novatrices et d'investissements durables pour la compétitivité et la croissance du secteur.

L'Angola se classe au 134ème rang sur les 140 pays évalués sur la compétitivité dans le secteur des voyages et du tourisme au niveau mondial avec 2,7 points, selon les conclusions du dernier rapport du Forum économique mondial de 2019.

Intervenant à l'ouverture du IIe Conseil consultatif du tourisme, qui se déroule dans la province de Huíla, elle a indiqué que le secteur était dans un état embryonnaire, où les opérateurs doivent rester persistants dans leurs compétences et travailler dur pour atteindre des stades plus avancés de croissance et de maturité compétitive au niveau mondial. Pour ce faire, la gouvernante a défendu la concurrence des différentes instances pour un même objectif, intégré dans une matrice hiérarchique de coresponsabilité, le tourisme pouvant être le levier de l'économie nationale, en cas d'une complémentarité dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement, parmi d'autres.

La ministre du Tourisme a souligné que le secteur évoluait dans la bonne direction, avec l'approbation de la loi sur les investissements privés, des plans, des programmes et des actions de l'État qui font du tourisme l'un des secteurs prioritaires de l'économie nationale, la mise en place des infrastructures dans les potentielles destinations touristiques, conservation et préservation des ressources naturelles. Elle a expliqué que les exigences contenues dans le cahier des charges pour un tourisme responsable et durable, qui oblige les visiteurs à être correctement reçus, ne sympathisaient pas avec l'amateurisme et l'improvisation. «Pour être une destination touristique au sens du terme, nous devons faciliter la mobilité interne, sans négliger la sécurité ni assurer la santé et les soins médicaux, en fournissant des services Internet efficaces, un lit et une table ajustés aux prix demandés», a-t-elle ajouté.

Il a précisé qu'il était imprudent de déployer des efforts pour attirer les investissements sans sauver la confiance des investisseurs et travailler à la stabilisation des indicateurs macroéconomiques, un contexte actuel de perturbations avec des politiques non durables. «Nous devons être capables d'aller de l'avant, en recherchant des idées novatrices pour stimuler le tourisme, même en temps de crise, avec des idées, actions et programmes viables qui rendent le tourisme national viable et jettent des ponts vers un tourisme international prometteur, exploitant ainsi l'immense potentiel des ressources du pays à l'échelle nationale", a finalement exhorté la ministre du Tourisme.