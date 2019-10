Afrique de l'Ouest: UFOA 2019 - La Guinée sort la Guinée Bissau de la compétition

Déjà battues au 1er tour, la Guinée et la Guinée Bissau s'affrontaient jeudi pour le compte des quarts de finale du trophée de la consolation du tournoi de l'UFOA 2019. Et malheureusement, les Djurtus doivent rentrer.

La première mi-temps a été très ennuyeuse. Les deux équipes ayant des difficultés à déployer le jeu et à trouver des espaces. La Guinée a pourtant le ballon.

Au retour des vestiaires, Lappe Bangoura, le coach du Syli change le dispositif tactique. Et cela se ressent rapidement sur le terrain. Les joueurs sont plus mobiles et les espaces se créent. Le Syli a toujours le ballon, fait reculer la Guinée Bissau mais n'arrive pas à trouver la faille.

Puis arrive la 88è minute, Ousmane Camara trompe enfin le goal adverse. La Guinée est devant. Et pas le temps pour la Guinée Bissau de digérer. Une minute plus tard, Victor Kantabadouno, entré en jeu quelques instants plus tôt, aggrave le score. Les Djurtus ne reviendront pas.

La Guinée Bissau sort du tournoi, tandis que la Guinée poursuit et affrontera le vainqueur de Mauritanie - Gambie qui se joue ce vendredi.